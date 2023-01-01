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DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»



DAVID COVERDALE в интервью The SDR Show рассказал о том, над чем сейчас работает:



«Кое-что мы, конечно, запланировали. Это очень важный год. У меня кое-что запланировано на октябрь... И я буду делать значительно больше промо. Будет о чём поговорить. Это будет очень интересно.



Я только что работал с — я дам вам несколько маленьких подсказок — удивительным струнным квартетом, прекрасными женщинами из филармонии Рино и замечательным струнным аранжировщиком по имени Джефф Депаоли. Мы с продюсером Tom'ом Gordon'ом сидели и рассуждали: "Если мы сделаем ещё один "Unzipped" [сборник редких и ранее не издававшихся акустических выступлений WHITESNAKE 2018 года], то это будет отлично звучать со струнным квартетом. Найди мне струнный квартет! [Смеётся]».







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