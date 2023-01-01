Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 35
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*NIGHTWISH отыграли последний концерт 13
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
*Гитарист THE SWEET заявил, что Ронни Джеймс Дио рассматривал... 11
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 35
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
[= ||| все новости группы



*

David Coverdale

*



29 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»

1 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN

24 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Я не притворяюсь тем, кем не являюсь»

21 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание

16 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYKES'ом

14 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом

30 сен 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом

19 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC

24 дек 2021 : 		 DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством

23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

4 сен 2021 : 		 Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом

14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»



zoom
DAVID COVERDALE в интервью The SDR Show рассказал о том, над чем сейчас работает:

«Кое-что мы, конечно, запланировали. Это очень важный год. У меня кое-что запланировано на октябрь... И я буду делать значительно больше промо. Будет о чём поговорить. Это будет очень интересно.

Я только что работал с — я дам вам несколько маленьких подсказок — удивительным струнным квартетом, прекрасными женщинами из филармонии Рино и замечательным струнным аранжировщиком по имени Джефф Депаоли. Мы с продюсером Tom'ом Gordon'ом сидели и рассуждали: "Если мы сделаем ещё один "Unzipped" [сборник редких и ранее не издававшихся акустических выступлений WHITESNAKE 2018 года], то это будет отлично звучать со струнным квартетом. Найди мне струнный квартет! [Смеётся]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 271

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом