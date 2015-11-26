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David Coverdale

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11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

4 сен 2021 : 		 Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом

14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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|||| 11 ноя 2021

COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»



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David Coverdale поговорил насчёт будущего переиздания альбома проекта COVERDALE/PAGE, выпуск которого намечен на следующий год:

«Я был в полном восторге. Мы с Jimmy работали очень плодотворно в творческом плане, как вы можете услышать, и у нас было ещё четыре или пять песен, которые не были сведены. И я сказал: "Jimmy, у меня есть много других идей. Давай просто сделаем COVERDALE PAGE-2 или двойной альбом". И, к сожалению, его тогдашний менеджер отговорил его от этого, что было очень обидно. Тем не менее, некоторые из тех песен, которые я должен был представить Jimmy, вошли в альбом "Restless Heart" — две из них. Это были "Take Me Back Again" и "Woman Trouble Blues". Изначально это были наши с Jimmy идеи, которые вошли бы во второй альбом. Но в 2023 году будет 30-я годовщина, так что ждите чего-то особенного. Это будет очень весело!»

DAVID COVERDALE On Proposed COVERDALE PAGE 30th-Anniversary Reissue:





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