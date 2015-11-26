11 ноя 2021



COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»



David Coverdale поговорил насчёт будущего переиздания альбома проекта COVERDALE/PAGE, выпуск которого намечен на следующий год:



«Я был в полном восторге. Мы с Jimmy работали очень плодотворно в творческом плане, как вы можете услышать, и у нас было ещё четыре или пять песен, которые не были сведены. И я сказал: "Jimmy, у меня есть много других идей. Давай просто сделаем COVERDALE PAGE-2 или двойной альбом". И, к сожалению, его тогдашний менеджер отговорил его от этого, что было очень обидно. Тем не менее, некоторые из тех песен, которые я должен был представить Jimmy, вошли в альбом "Restless Heart" — две из них. Это были "Take Me Back Again" и "Woman Trouble Blues". Изначально это были наши с Jimmy идеи, которые вошли бы во второй альбом. Но в 2023 году будет 30-я годовщина, так что ждите чего-то особенного. Это будет очень весело!»







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