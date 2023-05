сегодня



DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYKES'ом



В новом интервью для Metal Edge фронтмен WHITESNAKE David Coverdale рассказал о причинах разрыва рабочих отношений с гитаристом John'ом Sykes'ом, который был соавтором девяти композиций классического альбома "Whitesnake" 1987 года, включая мега-хиты "Still Of The Night" и "Is This Love?":



«Как вы знаете, между нами возникли разногласия, и это было прискорбно. Но John был и остаётся невероятным талантом. Наши музыкальные взаимоотношения были великолепными, но в личном плане ничего не получилось. Дело в том, что какой бы невероятный альбом мы ни записали вместе, мы не смогли найти общий язык как люди. В этих отношениях была творческая магия, но она прекратилась в тот момент, когда мы отложили микрофоны и инструменты. John сыграл решающую роль в записи альбома и был превосходным концертным исполнителем. Но многие важные аспекты отсутствовали. Такого не должно было быть. С Джоном всё пошло наперекосяк. Я думаю, что низшая точка — когда он попытался уволить меня из моей собственной группы. Как вы можете себе представить, эта затея не увенчалась успехом [смеётся]».



На вопрос, общался ли он с John'ом после его ухода из WHITESNAKE, David ответил:



«Некоторое количество лет назад я разговаривал с одним общим знакомым и сказал: "Я давно ничего не слышал о John'e". И этот знакомый заставил нас с John'ом поговорить, пока я работал над демо-записями для альбома "Into The Light". Итак, после 15 лет вражды мы поговорили и отлично поладили. Мысли о том, чтобы снова работать с ним, приходили мне в голову, но чем больше мы говорили, тем больше я понимал, что я сильно изменился, а John так долго был сам себе начальником, что из этого ничего не выйдет. Я подумал: "Химия не сработает; всё будет как прежде; я не могу этого допустить"».



По правде говоря, я не хочу делать в этот период жизни ничего такого, о чём можно было бы сожалеть. Я знаю, что это, возможно, разочарует поклонников, и я желаю John'y всяческих успехов, поскольку знаю, что он очень уважаемый и почитаемый музыкант. И я надеюсь, что с ним всё в порядке, поскольку я давно не получал от него никаких известий. Но я думаю, что сейчас я руководствуюсь тем, чему научился у Jimmy Page'a, Джона Лорда и великого Ritchie Blackmore'a, а именно: какой смысл работать с кем-то, если я не уверен в том, что смогу научить его чему-то или получить что-то взамен?»







