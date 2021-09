4 сен 2021



Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом



Neil Murray, записавший с WHITESNAKE, в частности, самый успешный для группы альбом 1987 года, в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, когда последний раз общался с David'ом Coverdale'ом:



«Наверное, несколько месяцев назад. Я не разговаривал с ним много-много лет. Я ходил на концерт WHITESNAKE несколько раз, когда уже не был участником группы. и он даже говорил со сцены: "О, я слышал, что в зале присутствует Neil Murray. Надеюсь, он потом придёт за кулисы". И я бы не стал этого делать просто потому, что была бы такая разница между их уровнем успеха и тем, что я делал в то время, а это было бы практически ничто или что-то очень невразумительное. Мне было бы просто очень неловко.



Но у нас было несколько бесед. Мы больше не находимся на одной волне, я бы сказал так. Он живёт в Америке с 1985 года. Он был женат на двух разных американках. Весь успех его карьеры после 1987 года и далее был сосредоточен на этом стиле музыки. Несмотря на то, что он привязан к старым альбомам и испытывает ностальгию по ним, он больше никогда не пытается играть рок в этом стиле.



Я не знаю. Если кто-то мультимиллионер, а я — полная противоположность, неважно, кто он, знаешь ли ты его, работал ли с ним или что-то ещё, между образом жизни каждого из вас такая огромная пропасть, что трудно найти общий язык.



Я прекрасно лажу с ним, но в значительной степени на его условиях. Если вы читаете интервью с ним, вы не можете проникнуть в суть характера David'a. Это всё из серии: "Вот те же самые цитаты и истории, которые я рассказывал всем остальным". Сейчас я не знаю его достаточно хорошо, чтобы выйти за рамки этого. За последние годы он больше общался с Bernie [Marsden'ом, гитаристом WHITESNAKE] из-за огромного успеха "Here I Go Again". Ее постоянно используют в кино, рекламе и т. д. Они оба добились огромного успеха благодаря этой песне.



Дело в том, что если эта песня поможет продать ещё несколько экземпляров альбомов WHITESNAKE и я заработаю на этом немного денег, это здорово. Но я не был ни в одной группе, где бы я действительно получал такие деньги, как некоторые парни в группе. Отчасти это просто время. Я был в BLACK] SABBATH, когда это никого особенно не интересовало».







+1 -1



просмотров: 1668