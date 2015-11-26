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David Coverdale

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DAVID COVERDALE ждёт операцию



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Ещё в марте DAVID COVERDALE по состоянию здоровья отменил летние выступления с SAMMY HAGAR & THE CIRCLE и NIGHT RANGER, а в недавнем интервью он рассказал о состоянии своего здоровья:

«Это больше, чем грыжа. Как будто у меня свежий цыплёнок, затолканный в трусы. Как будто у меня рюкзак спереди.

У меня не было возможности сделать операцию, как бы она ни угрожала моей карьере, потому что я не могу воспроизводить громкие звуки и исполнять песни, которые знают люди. Это болезненно, и это на самом деле освобождает меня от некоторых из домашних обязанностей, [потому что] я не могу делать слишком много тяжёлой работы.

Так как это не опасная для жизни ситуация, я ещё не в очереди на операцию. Это интересное время. И с учётом моего возраста потребуется месяца три-четыре на восстановление после операции. Так что я всё ещё жду, когда меня прооперируют. Это жуть, не так ли? А реальность такова...»

WHITESNAKE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nepalcev


23 июн 2020, 09:33		Вот так вот в жизни порой и бывает. Думаешь, что у тебя стальные бычьи яйца, а потом оказывается - паховая грыжа.((


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