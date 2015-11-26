Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 85
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 44
*Умер Кен Хенсли 38
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 34
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
[= ||| все новости группы



*

David Coverdale

*



10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
| - |

|||| сегодня

DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»



*
zoom
*
* *
В новом интервью с Rock Classics Radio на Apple Music Hits бывший фронтмен DEEP PURPLE и нынешний фронтмен WHITESNAKE David Coverdale назвал тройку лучших песен, которыми он больше всего гордится за свою карьеру:

«Это старое клише о том, что они все ваши дети. Один из вопросов, который мне задали на встрече с менеджментом DEEP PURPLE, был о том, пишу ли я. И я мог честно сказать "да", потому что меня вдохновляли местные музыканты. Мы никогда не говорили о том, что это было написано мной; мы говорили: "Это песня STEPPENWOLF". [Смеётся].

Итак, первое, что мне нужно было сделать, это отправиться в дом Ritchie Blackmore'а и посмотреть, есть ли у нас связь. И было умопомрачительно работать с этим парнем, который был как Джими Хендрикс. Хендрикс был моей музой, а у Ritchie были все эти элементы. И я был так воодушевлён, что написал шесть вариантов текста для песни "Burn". На самом деле я использовал один из текстов не так давно для другой песни, более блюзовой. Вот такой у меня был энтузиазм. И песню "Stormbringer" я написал для него, потому что он любил научную фантастику. Это меня не особо интересовало — мне гораздо ближе более эмоциональные, физические темы, сценарии отношений, поиски пути...

Но да — пожалуй, "Burn". А потом "Mistreated", которая у меня получилась, когда я придумывал слова на ходу. Тогда меня посетила моя муза. И я думаю, из меня лирика полилась рекой. Но в сущности это была всего лишь импровизированная лирика, а эта песня до сих пор актуальна — почти 50 лет спустя».

DAVID COVERDALE Says Working With RITCHIE BLACKMORE For First Time Was A











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2592

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом