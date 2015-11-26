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DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»



В новом интервью с Rock Classics Radio на Apple Music Hits бывший фронтмен DEEP PURPLE и нынешний фронтмен WHITESNAKE David Coverdale назвал тройку лучших песен, которыми он больше всего гордится за свою карьеру:



«Это старое клише о том, что они все ваши дети. Один из вопросов, который мне задали на встрече с менеджментом DEEP PURPLE, был о том, пишу ли я. И я мог честно сказать "да", потому что меня вдохновляли местные музыканты. Мы никогда не говорили о том, что это было написано мной; мы говорили: "Это песня STEPPENWOLF". [Смеётся].



Итак, первое, что мне нужно было сделать, это отправиться в дом Ritchie Blackmore'а и посмотреть, есть ли у нас связь. И было умопомрачительно работать с этим парнем, который был как Джими Хендрикс. Хендрикс был моей музой, а у Ritchie были все эти элементы. И я был так воодушевлён, что написал шесть вариантов текста для песни "Burn". На самом деле я использовал один из текстов не так давно для другой песни, более блюзовой. Вот такой у меня был энтузиазм. И песню "Stormbringer" я написал для него, потому что он любил научную фантастику. Это меня не особо интересовало — мне гораздо ближе более эмоциональные, физические темы, сценарии отношений, поиски пути...



Но да — пожалуй, "Burn". А потом "Mistreated", которая у меня получилась, когда я придумывал слова на ходу. Тогда меня посетила моя муза. И я думаю, из меня лирика полилась рекой. Но в сущности это была всего лишь импровизированная лирика, а эта песня до сих пор актуальна — почти 50 лет спустя».

























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