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DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья



DAVID COVERDALE в рамках недавней беседы обсудил состояние своего здоровья после недавней операции:



«Моё выступление — это полностью физическое, спортивное шоу. Я подтягиваю свой голос ко всему телу, так что если часть тела не в форме, это сразу заметно. В итоге нам пришлось отменить тур [с SAMMY HAGAR & THE CIRCLE и NIGHT RANGER] до того, как пандемия закрыла все границы. Это случилось, как только я вернулся домой из азиатского тура. Но все были под замком — некому было помочь. Но вот недавно была операция. Это было небезопасно для меня — человека моего возраста. Это не было вопросом жизни и смерти, даже несмотря на то, что это было угрозой для карьеры. И, к счастью, похоже, что я иду на поправку».













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