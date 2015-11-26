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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 97

*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 53
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 49
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 43
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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David Coverdale

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24 дек 2021 : 		 DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством

23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

4 сен 2021 : 		 Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом

14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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|||| 24 дек 2021

DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством



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DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором в костюме Санты поздравил всех с Рождеством.

WHITESNAKE's DAVID COVERDALE Dons Santa Claus Outfit For New 'Merry Christmas' Video Message





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