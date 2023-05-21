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DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание



В новом интервью "THAT Rocks!" бывший фронтмен DEEP PURPLE и нынешний вокалист WHITESNAKE David Coverdale рассказал о своём решении изменить свой внешний вид. Сейчас певец носит короткую стрижку, сменив свой белокурый цвет на седину.



Coverdale, которому сейчас 71 год, сказал:



«На днях я увидел свою фотографию времён DEEP PURPLE, и у меня были длинные волосы. Зажигать рядом с ними сигарету было опасно, я думаю.



У меня давно был соблазн сделать это [постричься], а прошлый год был очень сложным. Я принимал много лекарств, и они сильно испортили мне волосы. Я выглядел как участник ужасной норвежской дэт-металлической группы или кто-то в этом роде, кто никогда не слышал о кондиционере. Так что это было идеальное время, чтобы принять седину.



Было удивительно пытаться найти кого-то, у кого хватило бы смелости подстричь волосы, потому что если бы об этом объявили, наверняка были бы угрозы смерти, потому что я столько времени был с длинными волосами. Но это весело. Я наслаждаюсь моментом».



David сказал, что на конец этой недели у него назначена еще одна встреча с парикмахером.



«Наконец-то мне нужно постричься [смеётся], и я никогда не думал, что услышу это от себя. Но в воскресенье ко мне прилетает мой парикмахер, так что в следующий раз, когда мы будем говорить, я буду с новой причёской. Парикмахер прилетает из Лос-Анджелеса. Это скромный перелёт, короткий. И парикмахер хорошенький.



Очаровательной девушке из Рино, которая делала оригинальную стрижку, хватило смелости отрезать мои волосы. И я говорю: "Господи Иисусе". Я тогда сидел на стуле весь покрытый отрезанными волосами. В тот раз они были очень длинными».



Coverdale говорит, что у него нет никаких опасений по поводу своего нового образа:



«Мне жаль, что люди злятся из-за этого, но я такой, какой я есть».







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