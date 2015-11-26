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David Coverdale

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23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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|||| 23 ноя 2020

DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»



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DAVID COVERDALE в недавнем разговоре сообщил, что говорил с Jimmy Page о юбилейной версии альбома COVERDALE PAGE:

«Думаю, что у нас есть очень любопытные сюрпризы, мы говорили недавно об этом с Jimmy, у нас оригинальный ремастированный материал, плюс несколько песен, которые мы так и не выпустили, видео материалы о том, как шла работа над этим материалом и полное выступление в Осаке, так что всякого материала предостаточно. Но я предложил ему еще один вариант: «Почему бы тебе не сделать микс от Jimmy Page, а я сделаю микс от David'a Coberdale'a и пусть у фанатов будет возможность взглянуть на эту пластинку с твоей и моей точки зрения, а?»

DAVID COVERDALE Says Proposed COVERDALE PAGE Reissue Will Include








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