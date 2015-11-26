23 ноя 2020



DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»



DAVID COVERDALE в недавнем разговоре сообщил, что говорил с Jimmy Page о юбилейной версии альбома COVERDALE PAGE:



«Думаю, что у нас есть очень любопытные сюрпризы, мы говорили недавно об этом с Jimmy, у нас оригинальный ремастированный материал, плюс несколько песен, которые мы так и не выпустили, видео материалы о том, как шла работа над этим материалом и полное выступление в Осаке, так что всякого материала предостаточно. Но я предложил ему еще один вариант: «Почему бы тебе не сделать микс от Jimmy Page, а я сделаю микс от David'a Coberdale'a и пусть у фанатов будет возможность взглянуть на эту пластинку с твоей и моей точки зрения, а?»



















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