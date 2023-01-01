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DAVID COVERDALE: «Гитарку не желаете?»



DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором предложил принять участие в аукционе:



«Моя спутница по сочинению песен Deep Purple и Whitesnake участвует в благотворительном аукционе Heavy Metal Truants x Download Festival! В прямом эфире 29 июня, не скупитесь! XXX».







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