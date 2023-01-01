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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 29
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 12
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David Coverdale

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2 июл 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Гитарку не желаете?»

29 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»

1 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN

24 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Я не притворяюсь тем, кем не являюсь»

21 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание

16 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYKES'ом

14 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом

30 сен 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом

19 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC

24 дек 2021 : 		 DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством

23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

4 сен 2021 : 		 Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом

14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»
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|||| сегодня

DAVID COVERDALE: «Гитарку не желаете?»



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DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором предложил принять участие в аукционе:

«Моя спутница по сочинению песен Deep Purple и Whitesnake участвует в благотворительном аукционе Heavy Metal Truants x Download Festival! В прямом эфире 29 июня, не скупитесь! XXX».

DAVID COVERDALE's Personal 1974 Acoustic Guitar Used To Write DEEP PURPLE And WHITESNAKE Songs Headed To Auction




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