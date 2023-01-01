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*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
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David Coverdale

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1 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN

24 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Я не притворяюсь тем, кем не являюсь»

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14 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом

30 сен 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом

19 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC

24 дек 2021 : 		 DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством

23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

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14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья
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DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN



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Во второй части серии видео "QT With DC" фронтмена WHITESNAKE David'a Coverdale'a спросили о возможном продолжении его сотрудничества с Jimmy Page'ем. Получивший широкое признание альбом проекта COVERDALE PAGE был записан в нескольких студиях по обе стороны Атлантики зимой 1991–92 годов, а в марте 1993 года вышел в свет.

David сказал:

«Как говорил Шон Коннери о Джеймсе Бонде: "Никогда не говори никогда". У меня нет идей. Я дорожу тем временем, в рамках которого я работал с Jimmy. Я думаю, что мы взяли друг от друга самое лучшее в тот конкретный период нашей жизни. И в этом заключалась цель нашей работы. Я приду на помощь Jimmy, если я ему понадоблюсь в чём-либо, и я надеюсь, что и он окажет мне помощь в подобном... Я не уверен, что это произойдёт. Но я открыт для сотрудничества».




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