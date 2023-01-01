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DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN



Во второй части серии видео "QT With DC" фронтмена WHITESNAKE David'a Coverdale'a спросили о возможном продолжении его сотрудничества с Jimmy Page'ем. Получивший широкое признание альбом проекта COVERDALE PAGE был записан в нескольких студиях по обе стороны Атлантики зимой 1991–92 годов, а в марте 1993 года вышел в свет.



David сказал:



«Как говорил Шон Коннери о Джеймсе Бонде: "Никогда не говори никогда". У меня нет идей. Я дорожу тем временем, в рамках которого я работал с Jimmy. Я думаю, что мы взяли друг от друга самое лучшее в тот конкретный период нашей жизни. И в этом заключалась цель нашей работы. Я приду на помощь Jimmy, если я ему понадоблюсь в чём-либо, и я надеюсь, что и он окажет мне помощь в подобном... Я не уверен, что это произойдёт. Но я открыт для сотрудничества».







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