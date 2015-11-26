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Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE



Актриса Джули «Тони» Китэйн, известная по клипам WHITESNAKE, скончалась в возрасте 59 лет в своём доме в Ньюпорт Бич утром седьмого мая. Причины смерти пока не объявлены.













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