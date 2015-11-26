29 июн 2021



DAVID COVERDALE : «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»



В ходе интервью для известного гитариста Joe Bonamassa "Live From Nerdville" фронтмен WHITESNAKE David Coverdale рассказал о своей эволюции как вокалиста:



«Я всегда бросал себе вызов как вокалисту. И, конечно, те [ранние] песни становится исполнять всё сложнее, когда ты становишься старше. Так же, как и вы не хотите повторять одно и то же. Хочется раскочегарить болид "Формулы-1" и посмотреть, куда тебя занесёт. Аудитория и группа — это огромная часть этого, что помогает вдохновлять и мотивировать тебя выражать свои лучшие качества и заходить туда, куда, возможно, ты не заходил раньше. Я пытался подражать другим, будучи относительно молодым парнем, — ещё до того, как голос был испорчен сигаретами и алкоголем, — у меня был чистый британский вокал мальчика из хора. И я был ближе, когда пел нотами с пластинки Спенсера Дэвиса, к Стиву Уинвуду — хотите верьте, хотите нет — чем к другим моим героям, начиная с Джо Кокера, который стал первым белым певцом в Великобритании, певшим и звучавшим как афроамериканец. Боже мой, это было похоже на Рэя Чарльза в образе Шеффилда. Но для меня они были просто чудесными, и до сих пор остаются таковыми. Я не знал ничего в техническом плане. Например, микрофон Howlin' Wolf не мог справиться с мощью — с огромной мощью. Он был крупным мужчиной, так что искажения были, как и всё остальное. Но это были дополнительные искажения, которые микрофон добавлял к записи. И я пытался воссоздать это. И единственный способ, которым я мог это сделать, это буквально использовать всё моё тело, всю диафрагму. Это огромное физическое усилие, чтобы подтянуть этот дрянной голос, которым я был благословлён».







</div>





+2 -0



просмотров: 328

