Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 41
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 33
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
[= ||| все новости группы



*

David Coverdale

*



29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
| - |

|||| 29 июн 2021

DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»



*
zoom
*
* *
В ходе интервью для известного гитариста Joe Bonamassa "Live From Nerdville" фронтмен WHITESNAKE David Coverdale рассказал о своей эволюции как вокалиста:

«Я всегда бросал себе вызов как вокалисту. И, конечно, те [ранние] песни становится исполнять всё сложнее, когда ты становишься старше. Так же, как и вы не хотите повторять одно и то же. Хочется раскочегарить болид "Формулы-1" и посмотреть, куда тебя занесёт. Аудитория и группа — это огромная часть этого, что помогает вдохновлять и мотивировать тебя выражать свои лучшие качества и заходить туда, куда, возможно, ты не заходил раньше. Я пытался подражать другим, будучи относительно молодым парнем, — ещё до того, как голос был испорчен сигаретами и алкоголем, — у меня был чистый британский вокал мальчика из хора. И я был ближе, когда пел нотами с пластинки Спенсера Дэвиса, к Стиву Уинвуду — хотите верьте, хотите нет — чем к другим моим героям, начиная с Джо Кокера, который стал первым белым певцом в Великобритании, певшим и звучавшим как афроамериканец. Боже мой, это было похоже на Рэя Чарльза в образе Шеффилда. Но для меня они были просто чудесными, и до сих пор остаются таковыми. Я не знал ничего в техническом плане. Например, микрофон Howlin' Wolf не мог справиться с мощью — с огромной мощью. Он был крупным мужчиной, так что искажения были, как и всё остальное. Но это были дополнительные искажения, которые микрофон добавлял к записи. И я пытался воссоздать это. И единственный способ, которым я мог это сделать, это буквально использовать всё моё тело, всю диафрагму. Это огромное физическое усилие, чтобы подтянуть этот дрянной голос, которым я был благословлён».

DAVID COVERDALE:





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 328

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом