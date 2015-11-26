14 дек 2020



DAVID COVERDALE снизил цену на дом



DAVID COVERDALE ещё снизил цену на дом на озере Тахо. Изначально в апреле 2019 года дом был выставлен за 9,85 миллиона долларов, в апреле 2020-го стоимость упала до 7,65 миллиона, а теперь он выставлен за 7,2 миллиона долларов.













+0 -0



( 5 ) просмотров: 821

