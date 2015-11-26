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Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT
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все новости группы
David Coverdale
Великобритания
Hard Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/DavidCoverdale.official/
14 дек 2020
:
DAVID COVERDALE снизил цену на дом
12 дек 2020
:
Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо
2 дек 2020
:
Поздравления от DAVID COVERDALE
23 ноя 2020
:
DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»
10 ноя 2020
:
DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»
4 ноя 2020
:
DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла
15 окт 2020
:
DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья
3 окт 2020
:
DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски
11 сен 2020
:
DAVID COVERDALE перенёс операцию
23 июн 2020
:
DAVID COVERDALE ждёт операцию
26 май 2020
:
DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона
12 апр 2020
:
DAVID COVERDALE опубликовал новое видео
3 апр 2020
:
Новая песня от DAVID COVERDALE
28 мар 2020
:
DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
14 дек 2020
DAVID COVERDALE
снизил цену на дом
DAVID COVERDALE ещё снизил цену на дом на озере Тахо. Изначально в апреле 2019 года дом был выставлен за 9,85 миллиона долларов, в апреле 2020-го стоимость упала до 7,65 миллиона, а теперь он выставлен за 7,2 миллиона долларов.
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HELLECTOR
14 дек 2020, 21:50
Всегда умиляюсь, когда администрация Дарксайда держит в курсе потенциальных покупателей звёздных домов. Ведь мы могли пропустить!
jesus666
14 дек 2020, 22:49
Чтобы я так же хуево пел😂😂
WarSong
14 дек 2020, 23:02
Подожду, пока снизится до 5 лямов и возьму.
Orthodox
14 дек 2020, 23:51
HELLECTOR, не знаю, не знаю, а я постоянно слежу за скидками.
Maestro vs
15 дек 2020, 09:28
Почему участок под картошку не показан в видосе? Какой дурак купит, если негде сажать?
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).