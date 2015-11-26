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David Coverdale

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14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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|||| 14 дек 2020

DAVID COVERDALE снизил цену на дом



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DAVID COVERDALE ещё снизил цену на дом на озере Тахо. Изначально в апреле 2019 года дом был выставлен за 9,85 миллиона долларов, в апреле 2020-го стоимость упала до 7,65 миллиона, а теперь он выставлен за 7,2 миллиона долларов.

WHITESNAKE





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

HELLECTOR


14 дек 2020, 21:50		Всегда умиляюсь, когда администрация Дарксайда держит в курсе потенциальных покупателей звёздных домов. Ведь мы могли пропустить!

jesus666


14 дек 2020, 22:49		Чтобы я так же хуево пел😂😂

WarSong


14 дек 2020, 23:02		Подожду, пока снизится до 5 лямов и возьму.

Orthodox


14 дек 2020, 23:51		HELLECTOR, не знаю, не знаю, а я постоянно слежу за скидками.

Maestro vs


15 дек 2020, 09:28		Почему участок под картошку не показан в видосе? Какой дурак купит, если негде сажать?


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