Видео полного выступления STATIC-X



Видео полного выступления STATIC-X, которое состоялось 15 марта в Plaza Live, Orlando, Florida, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Permanence

02. This Is Not

03. Structural Defect

04. Black And White

05. Love Dump

06. Wisconsin Death Trip

07. Fix

08. Bled For Days

09. Sweat Of The Bud

10. Terminator Oscillator

11. Just In Case

12. Destroy All

13. Dirthouse

14. Get To The Gone

15. Cannibal

16. Terrible Lie (NINE INCH NAILS cover)

17. Cold

18. I'm With Stupid

19. Push It







просмотров: 151