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Static-X

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28 мар 2019 : 		 STATIC-X представили вокалиста

26 окт 2018 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году

18 окт 2016 : 		 Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену

29 янв 2016 : 		 Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X

25 янв 2016 : 		 Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика

17 янв 2016 : 		 Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC

15 янв 2016 : 		 Вдова Уэйна Статика найдена мертвой

13 мар 2015 : 		 Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X

11 мар 2015 : 		 DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X

23 янв 2015 : 		 Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X

20 янв 2015 : 		 Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне

20 ноя 2014 : 		 MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X

10 ноя 2014 : 		 Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»

7 ноя 2014 : 		 Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»

7 ноя 2014 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста

7 ноя 2014 : 		 Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста

7 ноя 2014 : 		 Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"

2 ноя 2014 : 		 Умер вокалист STATIC-X

18 апр 2014 : 		 Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'

25 дек 2013 : 		 Вокалист STATIC-X в новом видео DMC

13 сен 2012 : 		 Видео с выступления STATIC-X

5 сен 2012 : 		 STATIC-X покинул басист

21 июл 2012 : 		 Видео с выступления STATIC-X

9 июл 2012 : 		 Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»

30 июн 2012 : 		 STATIC-X возвращаются

6 мар 2012 : 		 Видео с выступления вокалиста STATIC-X
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STATIC-X представили вокалиста



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STATIC-X опубликовали видео с неизвестным гитаристом/вокалистом — по слухам, это Edsel Dope из DOPE — с которым группа отправится в июне в "Wisconsin Death Trip". DOPE также примут участие во всех выступлениях — в Северной Америке, Европе и Австралии. DEVILDRIVER будут сохэдлайнерами в США, WEDNESDAY 13 — в Австралии, а SOIL и WEDNESDAY 13 будут играть на всех европейских выступлениях.



STATIC-X




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


28 мар 2019, 12:20		Уж лучше так, чем с голограммой)

Hellg


28 мар 2019, 12:48		Уж лучше так, чем с голограммой) - 2


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