STATIC-X представили вокалиста

STATIC-X опубликовали видео с неизвестным гитаристом/вокалистом — по слухам, это Edsel Dope из DOPE — с которым группа отправится в июне в "Wisconsin Death Trip". DOPE также примут участие во всех выступлениях — в Северной Америке, Европе и Австралии. DEVILDRIVER будут сохэдлайнерами в США, WEDNESDAY 13 — в Австралии, а SOIL и WEDNESDAY 13 будут играть на всех европейских выступлениях.
YNWA
Hellg
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