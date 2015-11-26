сегодня



STATIC-X представили вокалиста



STATIC-X опубликовали видео с неизвестным гитаристом/вокалистом — по слухам, это Edsel Dope из DOPE — с которым группа отправится в июне в "Wisconsin Death Trip". DOPE также примут участие во всех выступлениях — в Северной Америке, Европе и Австралии. DEVILDRIVER будут сохэдлайнерами в США, WEDNESDAY 13 — в Австралии, а SOIL и WEDNESDAY 13 будут играть на всех европейских выступлениях.















+1 -1



( 2 )





просмотров: 731

