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Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»
61
Новое видео THE ROLLING STONES
32
Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск...
32
TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ
29
Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию
23
все новости группы
Static-X
США
Industrial Metal
Nu Metal
http://www.static-x.com
Myspace:
http://www.myspace.com/staticx
8 сен 2023
:
Новое видео STATIC-X
20 май 2023
:
Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»
18 апр 2023
:
STATIC-X в 4K
22 мар 2023
:
Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"
20 мар 2023
:
Видео полного выступления STATIC-X
17 мар 2023
:
Басист STATIC-X — о новой музыке
1 мар 2023
:
Вокалист STATIC-X представил новую маску
23 фев 2023
:
Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»
9 фев 2023
:
Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X
27 дек 2022
:
EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»
26 дек 2022
:
Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»
23 ноя 2022
:
Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме
20 окт 2022
:
EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»
2 сен 2022
:
Так кто же Xer0?
2 авг 2022
:
Видео полного выступления STATIC-X
4 ноя 2021
:
Новое видео STATIC-X
26 авг 2021
:
STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"
3 дек 2020
:
STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста
25 сен 2020
:
Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»
25 сен 2020
:
Новое видео STATIC-X
17 сен 2020
:
TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»
26 авг 2020
:
Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»
29 июл 2020
:
Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»
23 июл 2020
:
Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X
20 июл 2020
:
Видео с выступления STATIC-X
17 июл 2020
:
Новое видео STATIC-X
10 июл 2020
:
Семплы новых песен STATIC-X
27 июн 2020
:
Фрагменты новых песен STATIC-X
15 июн 2020
:
Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
7 июн 2020
:
Трек-лист нового альбома STATIC-X
16 май 2020
:
Новое видео STATIC-X
28 апр 2020
:
Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE
10 фев 2020
:
Новое видео STATIC-X
7 фев 2020
:
Новая песня STATIC-X
3 фев 2020
:
STATIC-X о временном вокалисте
1 ноя 2019
:
STATIC-X выпускают пиво
22 окт 2019
:
TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X
9 окт 2019
:
Личность вокалиста STATIC-X установлена
9 окт 2019
:
Видео с выступления STATIC-X
8 окт 2019
:
Новый альбом STATIC-X выйдет весной
2 июл 2019
:
Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
25 июн 2019
:
Видео с выступления STATIC-X
20 июн 2019
:
STATIC-X открыли тур
5 апр 2019
:
STATIC-X о маске вокалиста
28 мар 2019
:
STATIC-X представили вокалиста
26 окт 2018
:
Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
18 окт 2016
:
Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену
29 янв 2016
:
Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
25 янв 2016
:
Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика
17 янв 2016
:
Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC
15 янв 2016
:
Вдова Уэйна Статика найдена мертвой
13 мар 2015
:
Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X
11 мар 2015
:
DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X
23 янв 2015
:
Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
20 янв 2015
:
Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне
20 ноя 2014
:
MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X
10 ноя 2014
:
Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»
7 ноя 2014
:
Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»
7 ноя 2014
:
Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014
:
Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014
:
Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"
2 ноя 2014
:
Умер вокалист STATIC-X
18 апр 2014
:
Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'
25 дек 2013
:
Вокалист STATIC-X в новом видео DMC
13 сен 2012
:
Видео с выступления STATIC-X
5 сен 2012
:
STATIC-X покинул басист
21 июл 2012
:
Видео с выступления STATIC-X
9 июл 2012
:
Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»
30 июн 2012
:
STATIC-X возвращаются
6 мар 2012
:
Видео с выступления вокалиста STATIC-X
28 янв 2012
:
WAYNE STATIC: видео с 'NAMM Jam'
8 сен 2011
:
Видео фронтмена STATIC-X
23 авг 2011
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Сольный сингл вокалиста STATIC-X
5 авг 2011
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Фронтмен STATIC-X выпустит в октябре дебютный сольный альбом
11 авг 2010
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Новое видео STATIC-X
"Stay Alive", новое видео группы STATIC-X, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Project Regeneration: Vol. 2".
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8 сен 2023
Exceptional
Достойно
8 сен 2023
x
xRReth
Да ну, фигня бессмысленная. Печаль
3
8 сен 2023
G
GlowoErzum
xRReth
,
да. Тупо калька с 2009 Cult of Static.
1
8 сен 2023
G
Gleb Monster
Похоже, новый сборник будет полной шляпой, раз такие два сингла выкатили(
8 сен 2023
G
GlowoErzum
Gleb Monster
,
по разному бывает. Меня вот в 2020 году все три сингла от Seether не впечатлили. А потом оказалось, что это худшие песни на альбоме, а сам альбом (Si Vis Pacem, Para Bellum) просто отличный.
8 сен 2023
G
Gleb Monster
GlowoErzum
,
будем надеяться
просмотров: 878
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).