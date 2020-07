сегодня



Видео с выступления STATIC-X



Видео с выступления STATIC-X, которое состоялось восемнадцатого июля в Q&Z Expo Center, Ringle, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.





frontman Xer0 performed without his now-trademark spiked-up hair during the band's appearance Saturday night (July 18) outside the Q&Z Expo Center in Ringle, Wisconsin. Fan-filmed video footage of the entire concert is available below.











