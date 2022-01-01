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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
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Static-X

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Так кто же Xer0?



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Вокалист DOPE вновь красиво ушёл от ответа на вопрос, он ли Xer0 или не он:

«Это забавный вопрос, и я могу ответить на него следующим образом: я бы сказал, что я, безусловно, связан со STATIC-X. Я продюсировал альбом [2020 года "Project Regeneration Vol. 1"] и сейчас продюсирую другой альбом для них. Мне нравится считать себя креативным директором STATIC-X, потому что после [покойного фронтмена STATIC-X] Уэйна [Статика] образовалась большая пустота, и кто-то должен был занять место, подходящее для этого. Но что касается того, кто поёт в STATIC-X под маской, я думаю, что для меня или для нас важно сказать, что цель была в том, чтобы всегда был только один живой, здоровый вокалист STATIC-X, и это Уэйн Статик. И до тех пор, пока мы не создадим другое лицо STATIC-X, Уэйн всегда будет лицом STATIC-X, и я думаю, что в конечном итоге это и есть цель.

Идея заключалась в том, чтобы создать некую структуру, за неимением лучших слов, структуру под маской, которая позволила бы STATIC-X жить дальше, выходить и выступать, сохраняя при этом фокус на трёх парнях, которые помогли основать группу вместе с Уэйном, и чтобы кто-то представлял Уэйна, а не заменял его. Так что я определённо связан со STATIC-X. Они мои друзья, и я с ними. Но последнее, что я когда-либо хотел бы видеть, это Edsel Dope в качестве вокалиста STATIC-X. Мне самому это неинтересно. Итак, Edsel Dope не является вокалистом STATIC-X».




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