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Static-X

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20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме

20 окт 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»

2 сен 2022 : 		 Так кто же Xer0?

2 авг 2022 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»
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STATIC-X не исключают новой музыки



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Басист STATIC-X Tony Campos в рамках недавнего интервью заявил, что группа не исключает варианта записи какого-то нового материала в будущем:

«Не знаю, как насчет записи полноценных альбомов, потому что пластинки больше не являются тем вариантом получения музыки, которые используют массы людей. Но что касается записи новой музыки без вокала Уэйна, то на первом и втором томах есть несколько песен без вокала Уэйна, и мы попросили Xer0 заняться их записью, и я считаю, что они неплохо звучат. Так что если мы продолжим работу над новым записанным материалом, то, скорее всего, вокал на них будет исполнять Xer0»




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20 окт 2023
ChatGPT
анонсированный альбом получается тоже состоит из демок времён Уэйна?
20 окт 2023
G
Gleb Monster
ChatGPT, частично, как и первый
20 окт 2023
G
Gleb Monster
Бессовестные паразиты!
На первом посмертном качество песен прямо пропорционально вкладу Вэйна. Где его больше всего — супер. Где его вообще нет — дерьмо.
На втором, похоже, планка в целом упала.
А уж что они дальше насочиняют...

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