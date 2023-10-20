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STATIC-X не исключают новой музыки



Басист STATIC-X Tony Campos в рамках недавнего интервью заявил, что группа не исключает варианта записи какого-то нового материала в будущем:



«Не знаю, как насчет записи полноценных альбомов, потому что пластинки больше не являются тем вариантом получения музыки, которые используют массы людей. Но что касается записи новой музыки без вокала Уэйна, то на первом и втором томах есть несколько песен без вокала Уэйна, и мы попросили Xer0 заняться их записью, и я считаю, что они неплохо звучат. Так что если мы продолжим работу над новым записанным материалом, то, скорее всего, вокал на них будет исполнять Xer0»







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