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TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X »



В рамках недавнего интервью басист STATIC-X Tony Campos ответил на вопрос о том, будет ли группа сочинять что-то новое по окончании турового цикла "Project Regeneration":



«Я не знаю. Посмотрим. Мы уже решились на многое, когда на это пошли. Я не против. Я всё ещё хочу заниматься и другим, не против вновь работать с MINISTRY и хотел бы вновь сыграть с братьями Cavalera, Я работаю над пластинкой ASESINO.



Всё в руках фанатов. Если они хотят, чтобы мы продолжали и работали с Xer0, ну так и будет. Мяч на их стороне».













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