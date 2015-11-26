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Static-X

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17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной

2 июл 2019 : 		 Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

20 июн 2019 : 		 STATIC-X открыли тур

5 апр 2019 : 		 STATIC-X о маске вокалиста

28 мар 2019 : 		 STATIC-X представили вокалиста

26 окт 2018 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
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TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»



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В рамках недавнего интервью басист STATIC-X Tony Campos ответил на вопрос о том, будет ли группа сочинять что-то новое по окончании турового цикла "Project Regeneration":

«Я не знаю. Посмотрим. Мы уже решились на многое, когда на это пошли. Я не против. Я всё ещё хочу заниматься и другим, не против вновь работать с MINISTRY и хотел бы вновь сыграть с братьями Cavalera, Я работаю над пластинкой ASESINO.

Всё в руках фанатов. Если они хотят, чтобы мы продолжали и работали с Xer0, ну так и будет. Мяч на их стороне».

TONY CAMPOS:





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