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Басист STATIC-X : «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»



Басист STATIC-X Tony Campos в недавней беседе коснулся темы смерти Уэйна Статика от передозировки:



«Я не хочу зацикливаться на этом. Просто это было очень плохое время для группы и для меня лично. Короче говоря, группа распалась. Уэйн по-настоящему увлекся наркотиками, он стал наркоманом и, к сожалению, это стоило ему жизни.



Ты не можешь помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогли. Ты можешь делать всё, что считаешь нужным, но если человек не хочет помощи, он её не примет.



К сожалению, Уэйн не был первым другом, которого я потерял из-за наркомании, так что это было очень похоже на то, что случилось и с другими из тех, с кем я был близок. И каждый раз это полный отстой».



На вопрос о том, насколько он сейчас серьёзно настроен против употребления наркотиков другими на основе своего опыта, Tony ответил:



«Нет, это не так. У меня всегда была позиция: "Делай что хочешь, но если это начинает мешать тому, что ты должен делать, тогда тебе нужно начать переосмысливать свои приоритеты". Я дошёл до ситуации с алкоголем, когда это начинало влиять на мои выступления на сцене, и мне приходилось набирать обороты. А сейчас я просто старый, и я больше не могу справляться с похмельем, так что я должен притормозить прямо здесь и сейчас».



По словам Tony, для гастролирующих музыкантов «попасться» на удочку выпивки и наркотиков очень легко:



«Когда ты как зритель идёшь на шоу, ты можешь пойти на шоу раз, два, три в неделю максимум. Мы, музыканты, делаем это каждый вечер, так что в каждом городе есть кто-то новый: "Эй, чувак. Выпей. Выкури это. Жахни несколько". И когда ты делаешь это каждый день, в конце концов оно тебя настигнет.



Единственное, что я когда-либо делал, — это пил и курил траву. Я держусь подальше от кокаина, только потому, что однажды попробовал крэк, когда мне было 13, и он мне не понравился. И всё. Я для себя решил, что больше не буду употреблять кокс после этого. Наверное мне повезло, что я избежал этой ловушки. И я видел, как многие друзья подсели на это и разрушили свои жизни. В это дерьмо очень легко попасть».













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