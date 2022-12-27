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*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Static-X

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EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»



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EDSEL DOPE в рамках недавней беседы коснулся темы выступлений в составе STATIC-X:

«Мотив заключается в том, что я, Edsel Dope, не заинтересован в том, чтобы быть фронтменом, лицом или быть известным как певец STATIC-X. Я считаю, что до тех пор, пока мы не создадим другое лицо для STATIC-X, Уэйн всегда будет лицом STATIC-X. Это правильно. Вот что было самым главным. Я буду помогать своим друзьям. Все началось в 2014 году. В 2014 году я переехал в Лос-Анджелес. Я работал над проектом DRAMA CLUB и очень хотел спродюсировать другую группу и сделать отличный альбом без моего участия в нём. Я хотел просто переключить управление, делать то, что я люблю, и помочь другой группе звучать великолепно. Я уже делал подобное с парой других коллективов, которые я продюсировал, но я хотел сделать это с известной группой.

Когда я приехал в Лос-Анджелес, первым делом я отправился в короткое турне по Западному побережью с DOPE и Уэйном Статиком. Я специально сделал это, потому что хотел воссоединиться с Уэйном и начать с ним разговор о том, что я бизнесмен и энтузиаст. Для меня не было никакого смысла в том, что Уэйн Статик был в туре, отмечая годовщину "Wisconsin Death Trip", играя альбом целиком как Уэйн Статик перед маленькой аудиторией. К сожалению, даже если это Уэйн Статик, исполняющий песни STATIC-X, это не то же самое, что STATIC-X. Количество людей, пришедших посмотреть на Уэйна Статика, было ничтожно мало по сравнению с тем, что было бы, если бы это был STATIC-X. Я начал вести подобные разговоры с Уэйном во время того тура. Они прошли очень хорошо. В то время я не понимал глубины зависимости, в которой находился Уэйн. Я думал, что существует "Йоко Оно" [имеется в виду жена Уэйна Статика, Тера Рэй, которая скончалась в 2016 году]. Вот о чём я должен был беспокоиться. Я мог справиться с "Йоко Оно", но наркотическая зависимость и наркотический дурман — именно это я увидел и понял, что было самой большой проблемой. Я не был уверен, что без реабилитации задумка могла стать возможной. Хотя я искренне ощущал, что это так, потому что я очень верю в то, что если кто-то хочет, он может это сделать. Короче говоря, мы знаем, что было дальше. Через шесть или восемь недель после этого Уэйн скончался. Эта идея испарилась».




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27 дек 2022
C
Crane76
опять воды налил, да признайся уже что ты вокалиш у них
27 дек 2022
gravitgroove
Так он и признался тут.

просмотров: 773

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