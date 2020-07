сегодня



Семплы новых песен STATIC-X



STATIC-X опубликовали тизер, содержащий семплы всех песен из нового альбома "Project Regeneration Vol. 1", релиз которого намечен на десятое июля.



Трек-лист:



01. Regeneration



02. Hollow (Project Regeneration)



03. Worth Dyin' For



04. Terminator Oscillator



05. All These Years



06. Accelerate



07. Bring You Down (Project Regeneration)



08. My Destruction



09. Something Of My Own (Project Regeneration)



10. Otsego Placebo



11. Follow



12. Dead Souls



















