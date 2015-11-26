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все новости группы
Static-X
США
Nu Metal
http://www.static-x.com
Myspace:
http://www.myspace.com/staticx
10 июл 2020
:
Семплы новых песен STATIC-X
27 июн 2020
:
Фрагменты новых песен STATIC-X
15 июн 2020
:
Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
7 июн 2020
:
Трек-лист нового альбома STATIC-X
16 май 2020
:
Новое видео STATIC-X
28 апр 2020
:
Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE
10 фев 2020
:
Новое видео STATIC-X
7 фев 2020
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Новая песня STATIC-X
3 фев 2020
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9 окт 2019
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Личность вокалиста STATIC-X установлена
9 окт 2019
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8 окт 2019
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Новый альбом STATIC-X выйдет весной
2 июл 2019
:
Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
25 июн 2019
:
Видео с выступления STATIC-X
20 июн 2019
:
STATIC-X открыли тур
5 апр 2019
:
STATIC-X о маске вокалиста
28 мар 2019
:
STATIC-X представили вокалиста
26 окт 2018
:
Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
18 окт 2016
:
Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену
29 янв 2016
:
Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
25 янв 2016
:
Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика
17 янв 2016
:
Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC
15 янв 2016
:
Вдова Уэйна Статика найдена мертвой
13 мар 2015
:
Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X
11 мар 2015
:
DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X
23 янв 2015
:
Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
20 янв 2015
:
Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне
20 ноя 2014
:
MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X
10 ноя 2014
:
Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»
7 ноя 2014
:
Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»
7 ноя 2014
:
Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014
:
Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014
:
Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"
2 ноя 2014
:
Умер вокалист STATIC-X
18 апр 2014
:
Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'
25 дек 2013
:
Вокалист STATIC-X в новом видео DMC
13 сен 2012
:
Видео с выступления STATIC-X
5 сен 2012
:
STATIC-X покинул басист
21 июл 2012
:
Видео с выступления STATIC-X
9 июл 2012
:
Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»
30 июн 2012
:
STATIC-X возвращаются
6 мар 2012
:
Видео с выступления вокалиста STATIC-X
28 янв 2012
:
WAYNE STATIC: видео с 'NAMM Jam'
8 сен 2011
:
Видео фронтмена STATIC-X
23 авг 2011
:
Сольный сингл вокалиста STATIC-X
5 авг 2011
:
Фронтмен STATIC-X выпустит в октябре дебютный сольный альбом
11 авг 2010
:
Бывший басист STATIC-X о своих новых проектах
3 сен 2009
:
Фронтмен STATIC-X занят соло-проектом PIGHAMMER
22 фев 2009
:
Новая песня STATIC-X
26 янв 2009
:
Обложка нового альбома STATIC-X
10 янв 2009
:
STATIC-X: треклист нового альбома
11 дек 2008
:
STATIC-X объявили название и дату выхода нового альбома
30 июл 2008
:
STATIC-X выпустят DVD в октябре
15 авг 2007
:
Новое видео от STATIC-X
19 дек 2006
:
Новый альбом STATIC-X выйдет в марте
сегодня
Семплы новых песен
STATIC-X
STATIC-X опубликовали тизер, содержащий семплы всех песен из нового альбома "Project Regeneration Vol. 1", релиз которого намечен на десятое июля.
Трек-лист:
01. Regeneration
02. Hollow (Project Regeneration)
03. Worth Dyin' For
04. Terminator Oscillator
05. All These Years
06. Accelerate
07. Bring You Down (Project Regeneration)
08. My Destruction
09. Something Of My Own (Project Regeneration)
10. Otsego Placebo
11. Follow
12. Dead Souls
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).