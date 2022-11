сегодня



Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме



Tripp Eisen в рамках недавней беседы с "The Chuck Shute Podcast" вспомнил прошлое и о том, как угодил в тюрьму и как сумел выжить. Tod Rex Salvador — это настоящее имя музыканта, попался в конце февраля 2005 года в Калифорнии. 39-летний музыкант повстречался с 14-летней девушкой из Нью-Джерси в Интернете, седьмого января 2005 года приехал в Пенсильванию и напал на нее в торговом центре в Old Bridge. Мама жертвы заметила это и вызвала полицию.



Десятого февраля он был вновь арестован по уголовному делу о преступлениях против детей. По данным газеты "The Record" из Bergen, New Jersey, власти из департамента шерифа округа Orange (Калифорния) обнаружили музыканта спящим в припаркованной машине с несовершеннолетней девушкой, с которой он только что вступил в половую связь.



О том, как он принял наказание:



«Все было без сопротивления. Я заключил сделку о признании вины. Я принял ответственность. Я принял ответственность и просто сделал то, что должен был сделать. Я совершил ошибку и должен заплатить за нее. И никогда не было такого: "О, давайте пойдем в суд". Никогда — [это] никогда не рассматривалось».



На вопрос ведущего, были ли это единственные два инцидента, в которых он участвовал, или были другие подобные ситуации, по которым его так и не поймали, музыкант ответил:



«Это все. Это был просто инцидент. Что случается в рок-н-ролле, вы совершаете ошибки и безответственные поступки. Вот и я сделал что-то безответственное. Многие люди делают много разных вещей, и ты не знаешь, каковы будут последствия, пока тебя не привлекут к ответственности.



Я не хочу бросать тень на других, но в мире происходит много безответственных поступков. Это культура. То, что произошло со мной - это то, что может быть или не быть обычным явлением в музыкальной индустрии. Люди рассказывали истории, мы все слышали истории о ваших кумирах в те времена — LED ZEPPELIN, KISS, MÖTLEY CRÜE, RATT, POISON — все эти безумные рассказы. Я уверен, что было много безответственного поведения, которое происходило. И все, что ты можешь сделать, это собрать по кусочкам, когда что-то случается. Как это случилось со мной, я был привлечен к ответственности. Спекулировать на этом — это... Мне нравится рассуждать об этом. Да, может быть, другие вещи, которые происходили с другими людьми... Я не знаю. Это просто плохие решения. И ты пытаешься их преодолеть.



Я взял на себя ответственность. Я рассказал об этом. Это не вызывает восхищения. Это стыдно, и я сожалею об этом. Я испытываю сильные угрызения совести. Я прошел через множество терапий и консультаций. Я понимаю причины. Я понимаю, о чем я думал. Это называется ошибками мышления, когнитивными искажениями. И вы понимаете, в каком состоянии вы были в то время, и тому подобное. Так что, если это может кому-то помочь, я могу сказать: "Ты должен быть осторожен". И мне говорили это самые разные люди: "Эй, тебе следовало быть более осторожным. Ты должен знать о людях, об их возрасте и тому подобных вещах". Я был подростком; я должен был понимать ситуацию гораздо лучше. Это так просто. Но я надеюсь на прощение, возможно, и на то, что вы можете дать кому-то второй шанс, что вы можете учиться на своих ошибках и больше никогда их не совершать».



Кроме того, Tripp рассказал о времени, проведенном в тюрьме:



«Ты стараешься видеть хорошее в разных мелочах и извлекать из них максимум пользы. Если ты заблудился в пустыне или попал в какую-то невыносимую ситуацию, ты извлекаешь из нее максимум пользы и переходишь в режим выживания. И я потрясен, что выжил, потому что я чувствую себя слабаком. Я не знаю, как я выжил в бандах и среди всех этих разных тварей. Там и убийцы, и члены банд; это страшно».



На вопрос о том, как к нему относились другие заключенные, особенно учитывая, что в тюрьме сексуальные преступники с детьми подвергаются риску убийств и нападений, он сказал:



«Это может быть [так]. Но если ты честно говоришь об этом, ты разряжаешь обстановку. И я был в ситуации, когда я просто честно рассказал об этом. И люди, которые, возможно, избили бы или убили людей с определенными обвинениями, отнеслись к этому с пониманием. Они говорили: "Слушай, это не... Ты не растлитель малолетних. Ты же должен был узнать возраст девочек. Это не растление ребенка". Так что люди из банд, которые обычно грубо обращаются с тобой, либо убивают тебя или что-то еще, по какой-то причине - может быть, я глуп - но я попросил: "Позвольте мне быть честным". И они, как ни странно, прониклись ко мне сочувствием. Я говорю о жестких членах банды скинхедов. Это было страшно. Я просто подумал: "Я просто расскажу им. Неважно. Посмотрим, что будет". И потому что я был откровенен, и они уважали меня каким-то странным образом... Я не согласен с людьми со свастикой на руках. Я просто сказал: "Если они хотят что-то сделать, они это сделают. Что вы можете сделать? Я был честен, и они это уважали. И они мне сказали: "Мы не будем тебя преследовать из-за этого. Ты просто должен быть осмотрительным". И мне задавали вопросы сотрудники исправительных учреждений и разные люди в разных ситуациях — полицейские, сотрудники исправительных учреждений, работники суда — "За что ты сидишь?". И я рассказывал им, а они говорили: "О. Да, в наше время нужно быть осторожным".



Итак, я осознал. Я взял ответственность на себя. Это постыдная и ужасная ошибка. Но я был в учреждениях с людьми, которые делали ужасные, ужасные, ужасные вещи. Поэтому я говорю: "Фух, слава Богу. Мне осталось здесь совсем немного, и я буду жить дальше". Так что, считайте что мне еще повезло, надо от всего этого восстанавливаться».







