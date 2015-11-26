сегодня



Новое видео STATIC-X



"Dead Souls", новое видео группы STATIC-X, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Project Regeneration Vol. 1", вышедшего 10 июля. Это первая часть издания, которое содержит более двух десятков ранее не издававшихся треков группы.



















+6 -1



( 1 ) просмотров: 1208

