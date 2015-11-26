Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 183
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 110
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 33
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 28
[= ||| все новости группы



*

Static-X

*



25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной

2 июл 2019 : 		 Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

20 июн 2019 : 		 STATIC-X открыли тур

5 апр 2019 : 		 STATIC-X о маске вокалиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео STATIC-X



*
zoom
*
* *
"Dead Souls", новое видео группы STATIC-X, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Project Regeneration Vol. 1", вышедшего 10 июля. Это первая часть издания, которое содержит более двух десятков ранее не издававшихся треков группы.

STATIC-X Releases Official Music Video For








Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mistis


25 сен 2020, 08:03		с гостевым участие Эла Йоргенсона из Ministry


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1208

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом