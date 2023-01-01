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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
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Static-X

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Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»



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Tony Campos в недавнем интервью сказал, что ему и его коллегам никогда не нравился ярлык "nu metal", который навешивали на STATIC-X в прессе:

«Да, мы зародились на этой сцене. Но для меня ярлык "nu metal", к лучшему или худшему, всегда ассоциировался с рэп-роком, с влиянием хип-хопа. А никто из нас не был большим поклонником хип-хопа, и это никак не отразилось на звучании STATIC-X. Так что нас причисляли к этой категории, но я не уверен, что мы сами относились к ней. Мы пытались подражать MINISTRY и PRONG [смеется]; мы просто хотели быть более индустриальными. Кроме того, на нас очень сильно повлияло электронное движение, которое развивалось в то время — CHEMICAL BROTHERS, PRODIGY, эти группы тоже оказали на нас большое влияние, особенно саундтрек "Spawn", в котором были совместные работы с электронщиками, металлистами и рок-музыкантами. И это тоже оказало на нас сильное влияние».




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