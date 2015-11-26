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Static-X

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4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной

2 июл 2019 : 		 Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
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"Terminator Oscillator", новое видео группы STATIC-X, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Project Regeneration Vol. 1".

STATIC-X Releases GODZILLA-Inspired Music Video For 'Terminator Oscillator'





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