сегодня



Фрагмент нового релиза STATIC-X



"Z0mbie", новая песня группы STATIC-X, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Project Regeneration: Vol. 2", выход которого запланирован на 26 января:



01. Stay Alive

02. Z0mbie

03. Jic-Boi

04. Black Star

05. Kamikaze

06. No Hope

07. Take Control

08. Tone

09. Run For Your Life

10. Dark Place

11. Disco Otsego

12. From Heaven

13. Terrible Lie (bonus track)

14. Grover Yoda Data 14 (bonus track)







+0 -1



( 1 ) просмотров: 191