Фрагмент нового релиза STATIC-X

"Z0mbie", новая песня группы STATIC-X, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Project Regeneration: Vol. 2", выход которого запланирован на 26 января:
01. Stay Alive
02. Z0mbie
03. Jic-Boi
04. Black Star
05. Kamikaze
06. No Hope
07. Take Control
08. Tone
09. Run For Your Life
10. Dark Place
11. Disco Otsego
12. From Heaven
13. Terrible Lie (bonus track)
14. Grover Yoda Data 14 (bonus track)
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