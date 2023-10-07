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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 65
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Цветные винилы от METALLICA 26
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Static-X

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7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме

20 окт 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»

2 сен 2022 : 		 Так кто же Xer0?

2 авг 2022 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X
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Фрагмент нового релиза STATIC-X



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"Z0mbie", новая песня группы STATIC-X, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Project Regeneration: Vol. 2", выход которого запланирован на 26 января:

01. Stay Alive
02. Z0mbie
03. Jic-Boi
04. Black Star
05. Kamikaze
06. No Hope
07. Take Control
08. Tone
09. Run For Your Life
10. Dark Place
11. Disco Otsego
12. From Heaven
13. Terrible Lie (bonus track)
14. Grover Yoda Data 14 (bonus track)




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