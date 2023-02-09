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Static-X

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9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме

20 окт 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»

2 сен 2022 : 		 Так кто же Xer0?

2 авг 2022 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X
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|||| 9 фев 2023

Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X



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STATIC-X опубликовали первый сингл из нового альбома, "Project Regeneration: Vol. 2", собственное прочтение композиции NINE INCH NAILS "Terrible Lie". Выход альбома намечен на третье ноября.




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9 фев 2023
x
xRReth
Ебучая эксплуатация черновиков Статика. Дизлайк нахуй
Нет бы самим спеть, сука
9 фев 2023
Kliops144
Да и кавер поганенький, при всем уважении к Уэйну.
10 фев 2023
x
xRReth
Kliops144, да потому что явно был черновик чисто так на попробовать. Нахрен уж такое-то выкладывать, Кампос там совсем ёбу дал уже

просмотров: 404

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