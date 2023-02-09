9 фев 2023



Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X



STATIC-X опубликовали первый сингл из нового альбома, "Project Regeneration: Vol. 2", собственное прочтение композиции NINE INCH NAILS "Terrible Lie". Выход альбома намечен на третье ноября.







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