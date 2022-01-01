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EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»



EDSEL DOPE в рамках недавней беседы коснулся темы концертов STATIC-X:



«Когда Уэйн [Статик, фронтмен STATIC-X] ушёл из жизни, скажем так, он был не на высоте. Давайте просто скажем, что когда мы с ним играли в маленьких клубах, ему приходилось нелегко. И фанаты это знали. Вот почему он выступал перед небольшой аудиторией. Люди, во многих отношениях, уже отстранились от него. Но после того, как мы вернули STATIC-X и сделали юбилейный 20-летний вечер памяти Уэйна Статика, а в 2020 году выпустили альбом "Project Regeneration", я верю, что он стал в умах и сердцах фанатов больше, чем когда-либо, и он превратился в легенду в другом смысле. Он ушёл не в самом лучшем виде, но мы вернули его, поддержали его и постарались, чтобы люди запомнили его с лучшей стороны, то есть за ту работу, которую он проделал за девять лет существования STATIC-X. И то, что он оставил после себя нам, чтобы мы продолжили его дело и отправились по всему миру и отметили это событие вместе с его духом, фанатами, его семьёй и оригинальной группой "Wisconsin Death Trip", — это совершенно удивительный момент, если бы вы были Уэйном, который посмотрел вниз и сказал: "Чувак, ты хочешь сказать, что я умер, а три года спустя моя оригинальная группа снова собралась, поехала в турне, не пыталась заменить меня каким-то новым певцом, не пыталась уйти от меня, а нашла способ достойно представить меня и сохранить моё участие в проекте, чтобы фанаты чествовали моё наследие и помнили Уэйна Статика". Конечно, не забывая при этом STATIC-X, потому что ни один человек не был сильнее STATIC-X, это был удивительный результат, который создали четыре парня, но мы все признаём, что Уэйн был его двигателем. Но если бы он смотрел на это, чувак, ты бы не смог ничего сделать, кроме как быть совершенно потрясённым и польщённым количеством любви и восхищения и количеством работы, которую я, группа и его семья вложили в организацию всего этого. И если вы посещали эти концерты, или даже если вы просто нашли их в Интернете, то объём продакшна, времени и денег, которые были вложены... Все, кто говорит: "Посмотрите на этих парней с их денежной хваткой", — это всё из серии: "Братан, ты хочешь увидеть грёбаный счет за продакшн и гастроли?" Это была не кучка парней, говорящих: "О, мы нашли способ добраться до вершины в финансовом плане". Нет. Это был способ для нас выйти и сделать что-то действительно чертовски крутое в творческом, художественном плане, что исходило из всех правильных зон наших сердец. И я, как большой поклонник STATIC-X, благодарен за то, что это произошло, потому что я скучаю по группе, и я знаю, что фанаты скучают по группе. А сейчас STATIC-X в туре с ROB fucking ZOMBIE и MUDVAYNE, выступают перед 20 тысячами людей за вечер — как раз на том месте, где они были бы, если бы Уэйн всё ещё был с нами. И это всё, что вам нужно рассказать. Музыка была важнее всего остального. Связь, которая была у группы, была важнее всего остального. И я полагаю, что мы нашли совершенно уникальный способ позволить STATIC-X продолжать жить, не пытаясь перенести его в будущее и существовать в будущем без Уэйна. Речь идёт скорее о том, что это наследие, и оно всегда будет таким. И это просто необычный способ позволить группе продолжать быть частью таких грандиозных, крутых событий».







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