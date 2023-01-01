26 сен 2023



Выпуск нового релиза STATIC-X отложен



STATIC-X сообщили о том, что новая работа, "Project Regeneration: Vol. 2", будет выпущена 26 января, но уже сейчас можно послушать фрагменты десяти треков из этого релиза.







+1 -0



просмотров: 225

