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Static-X

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Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X



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Бывший гитарист Tripp Eisen опубликовал сообщение (осторожно, много букв!), оспаривая объяснение STATIC-X о том, откуда взялись некоторые из ранее не издававшихся треков, и утверждает, что оригинальные версии всех старых песен на "Project Regeneration Vol. 1" — это «идеи только Уэйна и его; ни один из нынешних участников не имеет никакого отношения к их созданию». Tripp также взял на себя лавры приглашения Edsel'a в STATIC-X после того, как Eisen и Campos предположительно «восстановили свою дружбу» в конце 2016 года.

На это Edsel выступил с собственным заявлением (почитать можно ниже, много нецензурных слов), назвав его «дважды осуждённым на сексуальной почве преступником» и «эгоистичным, бесталанным идиотом», который был уволен из DOPE 20 лет назад и уволен из STATIC X более 15 лет назад за то, что был «40-летним подонком, которого арестовали за сексуальные отношения с несколькими 14-летними девушками-фанатками». После Edsel добавил, что Tripp «не сделал никаких выводов и не продвинулся дальше после двух сроков в тюрьме», и утверждал, что Статик «ненавидел» Eisen'a и «не был заинтересован в том, чтобы когда-нибудь выйти с ним на контакт». Edsel добавил, что Tripp в течение трёх лет «умолял людей обратить внимание» на него и его новую группу и «пытался связать» себя «с практически всем, что делают STATIC-X или DOPE».

В третьей серии Tripp ответил Edsel'y:

«Edsel Dope не мог опровергнуть ничего из того, что я сказал. Поэтому он прибегнул к переходу на личности. Вообще-то это как-то ниже его достоинства. Я знаю настоящего Edsel'a Dope, и он неплохой человек, и он знает меня. Вот почему это было так вопиюще неискренне.

Edsel, ты же не считаешь, что я ною? Да, у нас была вражда в 2001 году, но мы примирились в 2004-м на похоронах Даймбега. Это был эмоциональный момент. Потом мы воссоединились в 2008 году и были друзьями до прошлого года.

Ты сказал, что я не прогрессировал, но ты не веришь в это, потому что у нас было много душевных разговоров; ты сказал, что восхищаешься моей способностью оставаться позитивным перед лицом неприятных обстоятельств, даже спрашивал у меня совета на этот счёт. И ты рассказал мне, как лично ты совершенствовался на протяжении многих лет. Мы говорили о духовности и концепции любви. Признай это, мы были братанами...»

Дальше ещё больше букв.

Продолжение, естественно, следует...

Ex-STATIC-X Guitarist TRIPP EISEN To EDSEL DOPE:










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore


23 июл 2020, 21:12		Там хоть что-нибудь от группы вообще осталось, кроме алчных менеджеров и продюсеров.


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