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Static-X

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29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной

2 июл 2019 : 		 Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

20 июн 2019 : 		 STATIC-X открыли тур

5 апр 2019 : 		 STATIC-X о маске вокалиста

28 мар 2019 : 		 STATIC-X представили вокалиста

26 окт 2018 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году

18 окт 2016 : 		 Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену

29 янв 2016 : 		 Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
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|||| сегодня

Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»



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Басист STATIC-X Tony Campos в недавнем разговоре ответил на вопрос о том, каковы шансы того, что группа может приступить к работе над полностью новым материалом:

«Я не знаю, чувак. Это действительно зависит от фанатов. Если они хотят, чтобы мы продолжали это делать, я не против. Я всё ещё хочу заниматься другими делами. Я сейчас работаю над новой пластинкой ASESINO. Прямо сейчас цель — закончить "Vol. 2". Как только это будет сделано, мы решим этот вопрос. На данный момент у нас есть ещё пара шоу, но, если учитывать то, как идут дела [с пандемией коронавируса], их, наверное, тоже отменят. Так что кто знает? Сейчас всё так заморочено, что очень трудно сказать что-то с какой бы то ни было степенью уверенности».

STATIC-X





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