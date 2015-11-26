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Басист STATIC-X : «Новый материал? Посмотрим»



Басист STATIC-X Tony Campos в недавнем разговоре ответил на вопрос о том, каковы шансы того, что группа может приступить к работе над полностью новым материалом:



«Я не знаю, чувак. Это действительно зависит от фанатов. Если они хотят, чтобы мы продолжали это делать, я не против. Я всё ещё хочу заниматься другими делами. Я сейчас работаю над новой пластинкой ASESINO. Прямо сейчас цель — закончить "Vol. 2". Как только это будет сделано, мы решим этот вопрос. На данный момент у нас есть ещё пара шоу, но, если учитывать то, как идут дела [с пандемией коронавируса], их, наверное, тоже отменят. Так что кто знает? Сейчас всё так заморочено, что очень трудно сказать что-то с какой бы то ни было степенью уверенности».













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