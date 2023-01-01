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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Static-X

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Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»



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EDSEL DOPE в интервью Audio Ink Radio вновь коснулся темы, почему личность Xer0 были решено хранить "в тайне":

«По правде говоря, дело не столько в том, что это личное, сколько в том, чтобы уважать бренд STATIC-X и сохранять уважение, когда пишешь или обсуждаешь его. И хороший пример, который я могу привести, это GHOST. Все знают, что за гримом стоит чувак по имени Tobias, но когда люди пишут о GHOST, они не называют его Tobias, они уважают эту сущность и называют его Papa, каким бы он ни был. И это потому, что они уважают творчество, уважают его художественную целостность настолько, чтобы уважать это.

В случае со STATIC-X мы очень рано поняли, что не получим подавляющей поддержки со стороны СМИ и сообщества. А в мире, в котором мы живем, целью большинства людей является не поддержка, а попытка разрушить что-то. Это попытка быть тем, кто раскроет и даст вам знать, что нет никакого Санта-Клауса или чего-то подобного. Так что для меня это было скорее заботой о том, чтобы STATIC-X были представлены должным образом, потому что мне никогда не будет интересно смотреть на фото STATIC-X или читать примечание, в котором я упоминаюсь как вокалист STATIC-X. Edsel Dope не заинтересован в том, чтобы быть вокалистом STATIC-X. Есть только один живой, пышущий жизнью певец STATIC-X, и это Уэйн Статик. А потом есть персонаж, некая сущность, за неимением лучших слов, которая была создана для того, чтобы у STATIC-X было будущее, чтобы они могли продолжать и быть тем наследием, которым они являются, гастролировать и выступать, и мы дали этому персонажу имя, которое соответствует STATIC-X и соответствует брендингу того, чем является STATIC-X, и в этом вся значимость. Это важно для узнавания персонажа, а не для человека, который за ним стоит.

Вы должны понять, что если бы мы не сделали это своей абсолютной миссией, люди бы обгадили все вокруг и сделали бы все возможное, чтобы дискредитировать ее. И если бы это был Edsel Dope, поющий в STATIC-X, это было бы: "О, это STATIC DOPE". Или если бы это был Burton [C. Bell] из FEAR FACTORY, это было бы, типа, "О, STATIC FACTORY". Это, типа, 'Иди на $$$'. Вы не должны давать людям возможность управлять вашим повествованием, иначе они будут управлять им самым худшим из возможных способов, потому что, по какой-то причине, такова культура, в которой мы сейчас существуем. Если бы это было 25 лет назад, у нас не было бы всего этого бардака, потому что мы бы позвонили редактору гребаного журнала Rolling Stone и сказали: "Эй, чувак, мы хотим посвятить тебя в происходящее", и они бы сказали: "О, это здорово", и они бы поддержали это, и они бы должным образом помогли тебе рассказать свою историю миру. Но в мире, в котором мы сейчас живем, это не является целью. Цель, как я уже сказал, - быть скептиком и быть тем, кто расскажет вам о том, что Санта-Клауса не существует, и испортит всем праздник, потому что они просто придурки».




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