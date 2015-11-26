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Static-X

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Новое видео STATIC-X



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"Bring You Down", новое видео группы STATIC-X, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Project Regeneration Vol. 1", выпущенного десятого июля.

Трек-лист:

01. Regeneration

02. Hollow (Project Regeneration)

03. Worth Dyin' For

04. Terminator Oscillator

05. All These Years

06. Accelerate

07. Bring You Down (Project Regeneration)

08. My Destruction

09. Something Of My Own (Project Regeneration)

10. Otsego Placebo

11. Follow

12. Dead Souls

STATIC-X Releases Official Music Video For 'Bring You Down'








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