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Static-X

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Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»



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Во время выступления в последнем выпуске шоу "Ned's Coffee & Quarantine", которое выходит на радиостанции Rock 108 (штат Айова, США), басист STATIC-X Tony Campos ответил на вопрос, когда он в последний раз брился:

«Что касается бороды, её я начал отращивать году этак в 1997-м, может, в 1998-м. Очевидно, с тех пор как я вступил в пубертат, у меня не было чисто выбритого лица, потому что я всегда носил усы, но однажды я их сбрил. Было прикольно, ведь до тех пор моя маленькая сестра ни разу меня без усов не видела. Ей было 9 или 10 лет, когда я решил: "Да ну к чёрту! Сбрею-ка я усы". И она взбесилась: "Какого чёрта? Кто это такой? Что ты сделал со своим лицом?" Это было смешно, потому что на месте усов у меня появилась полоска незагорелой кожи, и я подумал: "О нет, больше никогда (смеётся). В буквальном смысле белая полоса. И я такой: "Да, вот глупость, никогда этого больше не сделаю". Так что теперь никакого чисто выбритого лица».

Когда ведущий шоу, Ned сказал Tony, что борода стала его фирменной чертой, Campos заявил:

«Не знаю. По поводу бороды я должен отдать должное или же возложить ответственность — как хотите — на Kerry King’а из SLAYER. Он рассказал мне, как отрастить бороду. Пока я не воспользовался его рекомендациями, борода моя была иной — меньше и короче, чем сейчас. Дело бы в Анахайме, за кулисами The House of Blues, во время концерта QUEENSRŸCHE. Мы оба зависали за сценой. Он похлопал меня по плечу. Я спросил: "Привет, Kerry, как жизнь?" Тот в ответ: "Ты неправильно бороду растишь. Нужно вот отсюда" (и указал на нижнюю часть своего подбородка). В то время я растил бороду от края подбородка. А он поправил меня: "Нет, нужно растить отсюда, от самого горла". А я говорю: "Ладно, понял!" Принял к сведению — и вот результат. Потому когда люди говорят, что я похож на Kerry King’а, я отвечаю, что виноват он. Он научил меня отращивать бороду. Если бы он не хотел, чтобы я выглядел так же, то не дал бы мне этот дурацкий совет».

STATIC-X





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Франк.Фиолетовый


26 авг 2020, 13:02		Ёб ты, с лобка пересади на голову, вот и вся стрижка. Ноу хау.


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