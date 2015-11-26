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STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"



Басист STATIC-X Tony Campos в рамках недавнего интервью сообщил, что группа планирует выпустить вторую часть "Project Regeneration":



«Мы только что анонсировали несколько проектов для Европы в следующем году. Мы объявим еще кое-что в ближайшие недели. И, надеюсь, мы сможем вернуться на правильный путь и наконец-то выпустить вторую часть — второй том "Project Regeneration"... Это песни, созданные из оставшихся демо-записей, которые мы восстановили. Цель состоит в том, и настоящая хитрость состоит в том, чтобы сохранить его звучание, с точки зрения продюсирования, согласованным с первым томом, чтобы он звучал как одно целостное произведение, а не как два отдельных альбома».



По словам Campos, "Project Regeneration Vol. 2", как и первая часть, будет состоять в основном из материала, созданного на основе отдельных вокальных партий Уэйна Статика.



«Только одна [песня на первой пластинке] была совершенно новой, ни на чем не основанной. Это было просто, типа, "А, просто добавим это". Но во второй том войдут одна или две новые вещи, просто чтобы заполнить пространство на пластинке».



На вопрос, будет ли STATIC-X продолжать существовать как группа даже после завершения гастрольного цикла в поддержку "Project Regeneration Vol. 2", Tony ответил:



«На данный момент похоже, что этого хотят фанаты, и я, конечно, не против. Я все еще хочу заниматься другими вещами. В следующем году я буду работать со STATIC и FEAR FACTORY. А в этом году я работаю с HAIL THE HORNS. И ко мне только что обратились... В начале этой недели ко мне обратился Spike Cassidy из [D.R.I.]. Оказывается, у D.R.I. через пару недель турне, и их басист не сможет поехать, поэтому они попросили меня заменить его. Так что я буду играть с D.R.I. Это будет с 7 по 19 сентября на Восточном побережье».







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