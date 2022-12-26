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*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
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Static-X

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26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме

20 окт 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»

2 сен 2022 : 		 Так кто же Xer0?

2 авг 2022 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

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Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»



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У Tripp'a Eisen'a спросили в недавней беседе с Moshpit Passion, сожалеет ли он, что личность Xer0 раскрыли в пресс-релизе 2022 года:

«Это немного глупо, не так ли? Глуповато. Глуповато. Если посмотреть на заднюю сторону альбома STATIC-X, там написано "спродюсировано Xer0", "исполнительный продюсер: Edsel Dope". Ты хочешь спросить: " Edsel, каково было работать с Xer0 в студии? Долго ли он делал вокальные дубли?" — "О да". Это странно.

Я считаю, что это было неправильное решение... Ему нужно было, чтобы имя Edsel Dope появилось на альбоме. Это не могло быть просто: "Я альтернативная личность, Xer0". Там должен был быть и бренд Edsel. Да, мы понимаем, что происходит.

Но я опубликовал пресс-релиз, так что это официально: он — Xer0. Ты хочешь притвориться: "О нет. Он всё ещё отрицает это". А все и так знают правду.

Я понимаю, что он делает, потому что это странно. Я знаю его характер. Я знаю, что он пытается устроить».

Кроме этого, Eisen раскритиковал решение STATIC-X о том, чтобы Xer0 надел маску, похожую на маску покойного фронтмена группы, Уэйна Статика:

«Первоначальная идея заключалась не в том, чтобы надеть маску и сделать косплей в стиле Уэйна. Первоначальная идея была "STATIC-X man" — маска с вырезанным ртом и буквой "X", как у "X Man" из комиксов. Это должно было быть что-то футуристическое, а не как эта маска зомби, "Уэйн вернулся из мёртвых". Все знают, что это выглядит глупо. "Эй, это металл". Да, нет. Если бы это сделал кто-то другой... Они же не делают этого в туре PANTERA? Там нет масок Даймбэга или Винни [Пола]».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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26 дек 2022
C
Crane76
Так то идея с маской норм. Но удивительно что находятся люди которые думают что это не Эдсель за маской. Одинаковая фигура, форма ушей, кривизна зубов и голос, да даже стойка с гитарой.
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26 дек 2022
gravitgroove
Нормально он препарировал, причем без следов токсинов.
Жаль только, что злая память очерняет все сказаное им.
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