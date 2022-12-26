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Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»



У Tripp'a Eisen'a спросили в недавней беседе с Moshpit Passion, сожалеет ли он, что личность Xer0 раскрыли в пресс-релизе 2022 года:



«Это немного глупо, не так ли? Глуповато. Глуповато. Если посмотреть на заднюю сторону альбома STATIC-X, там написано "спродюсировано Xer0", "исполнительный продюсер: Edsel Dope". Ты хочешь спросить: " Edsel, каково было работать с Xer0 в студии? Долго ли он делал вокальные дубли?" — "О да". Это странно.



Я считаю, что это было неправильное решение... Ему нужно было, чтобы имя Edsel Dope появилось на альбоме. Это не могло быть просто: "Я альтернативная личность, Xer0". Там должен был быть и бренд Edsel. Да, мы понимаем, что происходит.



Но я опубликовал пресс-релиз, так что это официально: он — Xer0. Ты хочешь притвориться: "О нет. Он всё ещё отрицает это". А все и так знают правду.



Я понимаю, что он делает, потому что это странно. Я знаю его характер. Я знаю, что он пытается устроить».



Кроме этого, Eisen раскритиковал решение STATIC-X о том, чтобы Xer0 надел маску, похожую на маску покойного фронтмена группы, Уэйна Статика:



«Первоначальная идея заключалась не в том, чтобы надеть маску и сделать косплей в стиле Уэйна. Первоначальная идея была "STATIC-X man" — маска с вырезанным ртом и буквой "X", как у "X Man" из комиксов. Это должно было быть что-то футуристическое, а не как эта маска зомби, "Уэйн вернулся из мёртвых". Все знают, что это выглядит глупо. "Эй, это металл". Да, нет. Если бы это сделал кто-то другой... Они же не делают этого в туре PANTERA? Там нет масок Даймбэга или Винни [Пола]».







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