сегодня



Видео полного выступления STATIC-X



Видео полного выступления STATIC-X, которое состоялось 30 июля на разогреве у ROB ZOMBIE и MUDVAYNE, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Bled For Days

02. Wisconsin Death Trip

03. Sweat Of The Bud

04. Love Dump

05. Cold

06. I'm With Stupid

07. Push It







+1 -0



просмотров: 255