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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Static-X

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2 авг 2022 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

4 ноя 2021 : 		 Новое видео STATIC-X

26 авг 2021 : 		 STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"

3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной
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Видео полного выступления STATIC-X



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Видео полного выступления STATIC-X, которое состоялось 30 июля на разогреве у ROB ZOMBIE и MUDVAYNE, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Bled For Days
02. Wisconsin Death Trip
03. Sweat Of The Bud
04. Love Dump
05. Cold
06. I'm With Stupid
07. Push It




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