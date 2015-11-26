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Static-X

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3 дек 2020 : 		 STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста

25 сен 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»

25 сен 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

17 сен 2020 : 		 TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»

26 авг 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»

29 июл 2020 : 		 Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»

23 июл 2020 : 		 Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X

20 июл 2020 : 		 Видео с выступления STATIC-X

17 июл 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

10 июл 2020 : 		 Семплы новых песен STATIC-X

27 июн 2020 : 		 Фрагменты новых песен STATIC-X

15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной

2 июл 2019 : 		 Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

20 июн 2019 : 		 STATIC-X открыли тур
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|||| сегодня

STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста



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Басист STATIC-X Tony Campos в недавнем интервью рассказал о том, как родилась идея маски Xer0:

«Когда мы пытались понять, как мы будем делать всё вживую, первое, что пришло в голову, — это голограмма, но мы достаточно быстро отказались от этой идеи.

Для нас в группе главное — это энергия и вибрация, которые мы все получили от взаимодействия, и которые мы вчетвером имели на сцене, так что ты просто не можешь получить это с помощью голограммы. В итоге мы достаточно быстро откинули эту идею. И мы поняли, что это должен быть кто-то живой. Как только мы нашли Xer0 и увидели и услышали, что он может сделать эту работу, мы подумали: "Круто". Как мы можем представить это в крутой форме, которая не делает это? Потому что мы не хотели выходить и, типа: "Эй, вот STATIC-X с их новым певцом". Мы не пытались это сделать. Речь шла о том, чтобы вспомнить Уэйна и хорошие времена, которые мы пережили в ранние дни, вспомнить то веселье, которое мы все вместе пережили 20 лет назад, гастролируя с "Wisconsin Death Trip". И поэтому мы очень хотели сосредоточиться на этом, а не на новом вокалисте. Так что пришла идея маски.

Сначала мы придумали шлем, похожий на робота из клипа "Push It", и даже сняли несколько видео с Xer0 в этом шлеме, он выглядел великолепно. Однако по техническим причинам это не сработало, потому что в этой штуке ничего не видно. И что делать в такой ситуации? Пусть кто-нибудь выводит его на сцену, чтобы он с неё не упал? Ерунда же. И мы подумали: "Ладно, что ещё мы можем сделать?" И тут мы вспомнили о всяких разных атрибутах, которые у нас были, с черепами, с волосами и бородой Уэйна, и решили: "Ну давайте попробуем что-нибудь в этом роде". Так что мы подали идею нашему другу, который разрабатывает маски для парней из SLIPKNOT, John 5, других людей, и он вернулся с маской Xer0. А потом, как только уложили волосы, мы сказали: "О, да. Чувак, вот так". И мы взяли этот вариант за основу».

На вопрос, продолжает ли STATIC-X держать личность Xer0 в секрете, несмотря на то, что «все знают», кто он, Tony ответил:

«Да, мне всё ещё нравится придерживаться этого разделения, потому что, опять же, я пытаюсь сосредоточиться [на том, чтобы почтить память Уэйна]».

По словам Campos'a, Xer0 был не единственным певцом, который участвовал в отборе на роль фронтмена STATIC-X.

«У меня было несколько идей в голове, но он был первым, кто подошёл и фактически продемонстрировал, что может выполнять эту работу. Так что я решил: "Я не хочу искать дальше". [Смеётся]».

Tony также добавил, что «знал, что в интернете будет какой-нибудь негатив», как только STATIC-X объявят о своём возвращении.

«Безусловно, это была тема для обсуждения. Но я думаю, что как только люди услышали нашу историю и узнали, что семья Уэйна дала нам своё благословение делать то, что мы делаем, а затем, как только они действительно увидели это на концертах, то считаю, что это и стало серьёзным переломным моментом. Как только люди пришли и увидели, что мы делаем, я полагаю, это заставило многих изменить свою точку зрения».

STATIC-X Still Doesn





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