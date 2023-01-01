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Static-X

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Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"



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Tony Campos в интервью Metal-Roos рассказал о том, почему группа решила разделить "Project Regeneration" на две части:

«Большая часть этого материала, всего того, что вошло в альбом, — это просто кассеты и демо-записи, которые мы нашли валяющимися на складе. После того как мы нашли последнюю партию демо-записей и вокальные дорожки Уэйна, мы подумали: "Это всё не поместится на одной пластинке. [Смеётся]».

На вопрос, как он мог бы сравнить "Vol. 2" с "Vol. 1", который вышел в июле 2020 года, он ответил:

«Это продолжение той работы, которую мы начали на "Vol. 1". Так что здесь будет много вокала Уэйна, риффов Уэйна, над которыми мы все работали и воплотили в жизнь в виде законченных песен».

Оценивая то, каким получился "Vol. 1", Tony сказал:

«Я думаю, альбом вышел отличным. На нём были некоторые песни, которые, как я сразу понял, будут хорошими, и другие, которые оказались совершенно неожиданными. И мы почувствовали: "Вау. Это правда потрясающе". Последний трек на "Vol. 1", в частности, стал для нас огромным сюрпризом. Я не думал, что мы сможем сделать из этого что-то особенное, но он расцвёл в нечто необыкновенное».

На вопрос, будут ли подобные сюрпризы на "Vol. 2", Campos сказал:

«Да. Есть несколько треков, которые были очень сложными. И довести их до того состояния, в котором мы их записали, было очень круто».




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