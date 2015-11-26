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Static-X

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15 июн 2020 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»

7 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома STATIC-X

16 май 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

28 апр 2020 : 		 Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE

10 фев 2020 : 		 Новое видео STATIC-X

7 фев 2020 : 		 Новая песня STATIC-X

3 фев 2020 : 		 STATIC-X о временном вокалисте

1 ноя 2019 : 		 STATIC-X выпускают пиво

22 окт 2019 : 		 TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X

9 окт 2019 : 		 Личность вокалиста STATIC-X установлена

9 окт 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

8 окт 2019 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет весной

2 июл 2019 : 		 Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления STATIC-X

20 июн 2019 : 		 STATIC-X открыли тур

5 апр 2019 : 		 STATIC-X о маске вокалиста

28 мар 2019 : 		 STATIC-X представили вокалиста

26 окт 2018 : 		 Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году

18 окт 2016 : 		 Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену

29 янв 2016 : 		 Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X

25 янв 2016 : 		 Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика

17 янв 2016 : 		 Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC

15 янв 2016 : 		 Вдова Уэйна Статика найдена мертвой

13 мар 2015 : 		 Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X

11 мар 2015 : 		 DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X

23 янв 2015 : 		 Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
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Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»



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Бывший гитарист STATIC-X Tripp Eisen в рамках "The Rock N Ragni Show" поговорил о "Project Regeneration Vol. 1":

«Это здорово. Там моих шесть или семь тем. Это те песни, что я сочинял вместе с Уэйном, — это песни Уйэн/Tripp, какие-то песни чисто его. Но это классные темы — что-то, что осталось со "Start A War".Так что это радует. Та форма, в которой они их подают, не совсем то, о чём думали мы с Уэйном, но они решили всё выпустить. И здорово видеть, что музыка всё-таки будет доступна и не останется неуслышанной».

На вопрос о том, не странно ли ему, что давно написанные им композиции перерабатываются другими, Tripp ответил:

«Да, ситуация не идеальна, всё не совсем так, как мне хотелось бы. Но это, как и в случае с первым эпизодом Звёздный войн, — не лучшее, что могло бы быть, но я предпочту лучше такое, чем ничего. Так что такой вариант меньшее из двух зол».

TRIPP EISEN Says He Has














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