Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
Бывший гитарист STATIC-X Tripp Eisen в рамках "The Rock N Ragni Show" поговорил о "Project Regeneration Vol. 1":
«Это здорово. Там моих шесть или семь тем. Это те песни, что я сочинял вместе с Уэйном, — это песни Уйэн/Tripp, какие-то песни чисто его. Но это классные темы — что-то, что осталось со "Start A War".Так что это радует. Та форма, в которой они их подают, не совсем то, о чём думали мы с Уэйном, но они решили всё выпустить. И здорово видеть, что музыка всё-таки будет доступна и не останется неуслышанной».
На вопрос о том, не странно ли ему, что давно написанные им композиции перерабатываются другими, Tripp ответил:
«Да, ситуация не идеальна, всё не совсем так, как мне хотелось бы. Но это, как и в случае с первым эпизодом Звёздный войн, — не лучшее, что могло бы быть, но я предпочту лучше такое, чем ничего. Так что такой вариант меньшее из двух зол».
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