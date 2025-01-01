5 окт 2024 :
|
Юбилейный винил OPETH выйдет осенью
3 окт 2024 :
|
Гитарист OPETH о новой пластинке
26 сен 2024 :
|
Лидер OPETH о любви к винилам
24 сен 2024 :
|
Выход нового альбома OPETH отложен
17 сен 2024 :
|
Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу
6 сен 2024 :
|
Новая песня OPETH
4 сен 2024 :
|
Демонстрационное видео от OPETH
15 авг 2024 :
|
Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»
13 авг 2024 :
|
Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»
8 авг 2024 :
|
Лидер OPETH хочет в тур с EUROPE
5 авг 2024 :
|
Видео с выступления OPETH
5 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления OPETH
2 авг 2024 :
|
Новая песня OPETH
1 авг 2024 :
|
OPETH в процессе
30 июл 2024 :
|
Лидер OPETH о новом альбоме
23 июл 2024 :
|
Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH
5 июл 2024 :
|
Видео полного выступления OPETH
17 фев 2024 :
|
IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH
6 янв 2024 :
|
Основатель OPETH выпускает сборник стихов
17 ноя 2023 :
|
Новое видео OPETH
19 окт 2023 :
|
Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой
25 янв 2023 :
|
Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби
20 сен 2022 :
|
OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком
10 сен 2022 :
|
И новым барабанщиком OPETH становится...
9 авг 2022 :
|
NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH
27 июн 2022 :
|
Видео с выступления OPETH
6 май 2022 :
|
Вышел саундтрек от лидера OPETH
28 мар 2022 :
|
Нереализованный трек OPETH
27 ноя 2021 :
|
Видео полного выступления OPETH
17 ноя 2021 :
|
OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком
17 ноя 2021 :
|
Из OPETH ушёл барабанщик
27 июл 2021 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу
16 июл 2021 :
|
Видео с текстом от OPETH
15 июл 2021 :
|
Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"
11 июл 2021 :
|
Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»
20 апр 2021 :
|
OPETH отметят юбилей
9 окт 2020 :
|
OPETH выпустят расширенную версию книги
23 июл 2020 :
|
Видео с выступления OPETH
10 июл 2020 :
|
OPETH поедут в тур весной
14 май 2020 :
|
Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX
18 фев 2020 :
|
OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена
28 янв 2020 :
|
Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта
25 янв 2020 :
|
Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы
1 дек 2019 :
|
Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»
28 ноя 2019 :
|
Анимационное видео OPETH
25 ноя 2019 :
|
Анимационное видео OPETH
24 окт 2019 :
|
Видео с выступления OPETH
11 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления OPETH
10 окт 2019 :
|
Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе
3 окт 2019 :
|
Эксклюзивный сингл OPETH
1 окт 2019 :
|
OPETH могут попасть в десятку в Великобритании
30 сен 2019 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH
11 сен 2019 :
|
Трейлер к новому альбому OPETH
5 сен 2019 :
|
Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»
3 сен 2019 :
|
Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца
31 авг 2019 :
|
Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»
30 авг 2019 :
|
Фронтмен OPETH: «Всё, что касается этой группы, я не принимаю как должное»
26 авг 2019 :
|
Фронтмен OPETH испытывает «агонию» перед тем, как отправиться в путь: «Для меня ездить в туры — это ужасно»
23 авг 2019 :
|
Визуальное видео от OPETH
16 авг 2019 :
|
Новый сингл OPETH
19 июл 2019 :
|
Фронтмен OPETH о новом сингле
12 июл 2019 :
|
Новая песня OPETH
1 июл 2019 :
|
Трейлер к новому альбому OPETH
22 май 2019 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома OPETH
30 апр 2019 :
|
OPETH анонсировали хэдлайнерский тур в поддержку нового альбома
21 дек 2018 :
|
Бывший клавишник OPETH выпускает сольный альбом
19 дек 2018 :
|
Фронтмен OPETH: «Поклонники не должны диктовать нам условия»
23 ноя 2018 :
|
Фронтмен OPETH о новом материале
10 ноя 2018 :
|
Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPPELIN
4 ноя 2018 :
|
Концертное видео OPETH
25 окт 2018 :
|
Четвёртый видеотрейлер к концертному релизу OPETH
11 окт 2018 :
|
Третий трейлер к концертному альбому OPETH
27 сен 2018 :
|
Трейлер концертного релиза OPETH
13 сен 2018 :
|
Трейлер концертного релиза OPETH
8 сен 2018 :
|
Фрагмент нового DVD OPETH
17 авг 2018 :
|
Концертный релиз OPETH выйдет осенью
12 июл 2018 :
|
OPETH работают над новым альбомом
4 июн 2018 :
|
Видео с выступления OPETH
10 апр 2018 :
|
Видео с концерта OPETH в Германии
24 ноя 2017 :
|
Фронтмен OPETH: «Я потерял интерес к составлению новых жанров, чтобы описать то, что мы делаем»
21 ноя 2017 :
|
OPETH в начале 2018 года возьмут перерыв в гастрольной деятельности, чтобы начать работу над новым материалом
19 окт 2017 :
|
Лидер OPETH рассказал о несостоявшейся дуэли
4 окт 2017 :
|
Фронтмен OPETH желает, чтобы следующий альбом был «безумным»
15 май 2017 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о «вейпинге» с лидером MEGADETH
2 фев 2017 :
|
Гитарист OPETH: «Мы всё ещё металхэды»
24 янв 2017 :
|
Новое видео OPETH
17 янв 2017 :
|
Фронтмен OPETH: «Я сочинил лучшие металл-риффы, слушая старую шнягу, не имеющую отношения к металлу»
28 дек 2016 :
|
Лидера OPETH вырвало на стену, когда он записывал вокал для дебютного EP BLOODBATH
13 дек 2016 :
|
Видео с выступления OPETH
8 дек 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Оставлять детей дома, чтобы поехать в тур, — ужасно»
29 ноя 2016 :
|
Гитарист OPETH рассказал о своих туре и сетлисте мечты
24 ноя 2016 :
|
Mikael Åkerfeldt: «Суть OPETH — в изменениях»
2 ноя 2016 :
|
Фронтмен OPETH о любимых джазовых исполнителях и сложных временах
25 окт 2016 :
|
Лидер OPETH: «Если я сочиню подходящую музыку, то могу использовать гроул»
23 окт 2016 :
|
Фронтмен OPETH о влияниях на новом альбоме и любимой еде
19 окт 2016 :
|
Фронтмен OPETH о новом альбоме, лейбле и пиве
15 окт 2016 :
|
Видео с выступления OPETH
14 окт 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Я не хотел бы, чтобы наша музыка испортилась под влиянием чего-либо»
13 окт 2016 :
|
Лидер OPETH основал клуб металл-джентльменов
12 окт 2016 :
|
Участники OPETH и KATATONIA читали рэп на шведском
12 окт 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Мне неинтересно сочинять музыку для кого-то ещё, кроме себя»
11 окт 2016 :
|
Успехи в чартах OPETH
4 окт 2016 :
|
Видео с выступления OPETH
30 сен 2016 :
|
Лидер OPETH о новом альбоме: «Он о трагической любви»
29 сен 2016 :
|
Новый альбом OPETH доступен для прослушивания
29 сен 2016 :
|
Фронтмен OPETH о названии нового альбома, дочерях и дискомфорте
27 сен 2016 :
|
Фронтмен OPETH: «Отказ от дэт-металлического вокала стал облегчением»
21 сен 2016 :
|
Видео с текстом от OPETH
5 сен 2016 :
|
Новая песня OPETH
3 авг 2016 :
|
Гитарист OPETH сказал, что новый альбом группы более напористый, мрачный и тяжёлый, чем предыдущие два
2 авг 2016 :
|
Видео с текстом от OPETH
1 авг 2016 :
|
Заглавный трек нового альбома OPETH доступен для прослушивания
29 июл 2016 :
|
Новый альбом OPETH выйдет на розовом виниле
26 июл 2016 :
|
Лидер OPETH: «Я не боюсь ничего, когда дело касается музыки»
18 июл 2016 :
|
OPETH опубликовали трек-лист нового альбома
15 июл 2016 :
|
Тизер нового альбома OPETH
17 июн 2016 :
|
OPETH опубликовали видео из студии
15 июн 2016 :
|
OPETH подписали контракт с NUCLEAR BLAST и выпустят новый альбом в этом году
21 май 2016 :
|
Рассказ об автобиографической книге OPETH
3 май 2016 :
|
Концертный альбом OPETH выйдет на виниле
14 апр 2016 :
|
OPETH выпустят светлое пиво
15 мар 2016 :
|
Книга об OPETH выйдет в апреле
4 фев 2016 :
|
Лидер OPETH о переиздании "Deliverance" и "Damnation"
7 янв 2016 :
|
Лидер OPETH не интересуется современным металлом
7 дек 2015 :
|
OPETH выпустили пиво
3 дек 2015 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT: «Я смотрю на каждую новую запись OPETH как на последнюю»
16 ноя 2015 :
|
Лидер OPETH планирует проект на шведском языке
28 окт 2015 :
|
Видео с выступления OPETH
18 окт 2015 :
|
Видео с выступления OPETH
14 окт 2015 :
|
Видео с выступления OPETH
8 окт 2015 :
|
Лидер OPETH: «Не думаю, что буду сочинять суперагрессивную музыку»
7 окт 2015 :
|
Лидер OPETH: «Я не смог бы работать с Ritchie Blackmore'ом»
13 сен 2015 :
|
Переиздание 'Deliverance' и 'Damnation' OPETH выйдет в октябре
3 авг 2015 :
|
Лидер OPETH: «Не думал, что металл-сцена столь консервативна»
1 авг 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления OPETH
29 июл 2015 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT о коммерческой стороне дела
13 июл 2015 :
|
Лидер OPETH: «Мы не рассматриваем группу как машину по заколачиванию бабла»
11 июн 2015 :
|
Лидер OPETH о сольном альбоме
20 май 2015 :
|
Лидер OPETH о критике музыкального направления коллектива
11 май 2015 :
|
OPETH исполняют NAPALM DEATH
22 апр 2015 :
|
Лидер OPETH: «Иногда я хочу бросить занятие музыкой»
18 янв 2015 :
|
Гитарист OPETH не исключает возвращения группы к гроулингу и дет-металлу
5 янв 2015 :
|
Гитарист OPETH: "Мы хотим, чтобы люди уходили с наших концертов..."
30 дек 2014 :
|
Лидер OPETH: «Я пока не задумывался о том, чтобы отойти от дел»
14 дек 2014 :
|
Видео с выступления OPETH
3 дек 2014 :
|
Лидер OPETH любит выступать в «исторических местах»
14 ноя 2014 :
|
OPETH целиком исполнят "Ghost Reveries"
2 ноя 2014 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT по-прежнему считает OPETH частью металлической сцены
27 окт 2014 :
|
Лидер OPETH никогда не обсуждал сайд-проект с BILL'ом KELLIHER'ом и BJÖRN'ом GELOTTE
21 окт 2014 :
|
MIKAEL ÅKERFELDT заявил, что исполнение большого количества новых песен в туре "Heritage" было ошибкой
18 окт 2014 :
|
Видео с выступления OPETH
14 окт 2014 :
|
Новое видео OPETH
12 сен 2014 :
|
Новая песня OPETH
5 сен 2014 :
|
Лидер OPETH: «Люди должны радоваться, что PINK FLOYD записывают новый альбом»
27 авг 2014 :
|
Лидер OPETH не хотел бы, чтобы журналисты слушали его альбомы до официального выхода
19 авг 2014 :
|
Новый альбом OPETH доступен для прослушивания
1 авг 2014 :
|
Новая песня OPETH
25 июл 2014 :
|
Вокалист OPETH: «Если мы и запишем тяжёлый альбом, то это будет чистый дэт-металл»
8 июн 2014 :
|
Видео полного выступления OPETH
29 май 2014 :
|
Новая песня OPETH
28 май 2014 :
|
Обложка нового альбома OPETH
10 май 2014 :
|
Выход нового альбома OPETH отложен
12 апр 2014 :
|
Видео с выступления OPETH
9 апр 2014 :
|
Новый альбом OPETH выйдет в июне
24 мар 2014 :
|
OPETH надеются выпустить новый альбом в июне
18 дек 2013 :
|
Лидер OPETH отмечен на церемонии SKAP
3 сен 2013 :
|
У OPETH готовы четыре новые песни
22 апр 2013 :
|
Акустика от OPETH
1 апр 2013 :
|
Гитарист OPETH: «Новый альбом будет отличаться от "Heritage"»
19 мар 2013 :
|
Фронтмен OPETH: «Почему METALLICA играют так мало новых песен?»
7 мар 2013 :
|
Лидер OPETH: "Современный тяжелый металл тупой и дерьмовый"
6 дек 2012 :
|
Лидер OPETH о двух новых песнях
20 ноя 2012 :
|
Посуда от OPETH
20 ноя 2012 :
|
Акустика от OPETH
17 ноя 2012 :
|
Видео с выступления OPETH
12 окт 2012 :
|
OPETH выступили в Amusement Park
13 авг 2012 :
|
Фронтмен OPETH начал сочинять материал для следующего альбома
18 июн 2012 :
|
Фронтмен OPETH записал дуэт с легендарным гитаристом GENESIS
19 май 2012 :
|
Mikael Åkerfeldt's (OPETH) сказал, что очень любит ABBA
9 май 2012 :
|
OPETH объяснили причину отмены концерта
9 май 2012 :
|
Вокалист OPETH: "Я не ломал руку и не попадал в аварию!"
8 май 2012 :
|
Вокалист OPETH попал в аварию
1 май 2012 :
|
Видео с выступления OPETH
27 апр 2012 :
|
Фронтмен OPETH: «Я не слушал дэт-металл с начала девяностых годов»
28 мар 2012 :
|
Основатель OPETH David Isberg восстанавливается после нападения
22 мар 2012 :
|
Переиздания альбомов OPETH выйдут в апреле
16 фев 2012 :
|
OPETH побывали в шведском посольстве в Сингапуре
28 окт 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
7 окт 2011 :
|
OPETH исполнили фрагмент песни BON JOVI
23 сен 2011 :
|
Новое видео OPETH
14 сен 2011 :
|
OPETH на шведском ТВ
12 сен 2011 :
|
Новый альбом OPETH доступен для прослушивания
8 сен 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
12 авг 2011 :
|
Эксклюзивный концерт OPETH выйдет с журналом Rock Hard
28 июл 2011 :
|
Детали нового альбома OPETH
26 июл 2011 :
|
Новая песня OPETH
25 июл 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
19 июл 2011 :
|
Новый альбом OPETH выйдет с монетами
11 июл 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
8 июл 2011 :
|
Прямая трансляция с выступления OPETH
23 июн 2011 :
|
Фронтмен OPETH: «“Heritage” отличается по звучанию от наших предыдущих альбомов»
20 июн 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
16 июн 2011 :
|
Барабанщик WEATHER REPORT на новом альбоме OPETH
16 июн 2011 :
|
Видео с выступления OPETH
13 июн 2011 :
|
OPETH выступили с новым клавишником
3 июн 2011 :
|
OPETH работают с клавишником JOAKIM'ом SVALBERG'ом
1 июн 2011 :
|
Обложка нового альбома OPETH
27 май 2011 :
|
Детали нового альбома OPETH
26 май 2011 :
|
Название нового альбома OPETH
7 апр 2011 :
|
OPETH расстались с клавишником
16 мар 2011 :
|
OPETH, MACHINE HEAD и ROADRUNNER RECORDS празднуют Record Store Day
7 фев 2011 :
|
Лидер OPETH о Гэри Муре
3 дек 2010 :
|
OPETH отправятся в студию в январе
15 окт 2010 :
|
Фронтмен OPETH: «В отношении музыки я не иду на компромисс»
27 сен 2010 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о DVD
14 сен 2010 :
|
Еще один фрагмент нового DVD OPETH
11 сен 2010 :
|
Видео из нового документального фильма OPETH
7 сен 2010 :
|
Превью нового DVD OPETH
26 авг 2010 :
|
Песня от OPETH за 0.00$
21 авг 2010 :
|
Детали специального издания OPETH
17 авг 2010 :
|
OPETH исполнили песню DIO
12 авг 2010 :
|
Клавишник OPETH о 20-летии группы
22 июл 2010 :
|
OPETH выпустят 'In Live Concert At The Royal Albert Hall'
18 май 2010 :
|
Фронтмен OPETH о смерти DIO
16 май 2010 :
|
Конкурс от OPETH
9 май 2010 :
|
"Still Life" OPETH выйдет на виниле
2 май 2010 :
|
Mikael Åkerfeldt: "Не пытайтесь связаться со мной через разные веб-страницы"
13 апр 2010 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о юбилейных выступлениях
19 мар 2010 :
|
Новости от OPETH
1 фев 2010 :
|
OPETH записали песню для компьютерной игры
14 янв 2010 :
|
Mikael Åkerfeldt рассказал о своей модели гитары
7 дек 2009 :
|
Тур OPETH в поддержку альбома "Watershed" завершён
3 дек 2009 :
|
Подробности о мини-туре OPETH в честь 20-летия
30 ноя 2009 :
|
OPETH планируют выступления в честь 20-летнего юбилея
20 ноя 2009 :
|
Участники OPETH, MOTÖRHEAD, AMON AMARTH выступили в поддержку прав животных
12 ноя 2009 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о прошедшем туре
16 окт 2009 :
|
Авария турового автобуса OPETH не была случайностью
1 окт 2009 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о туре Progressive Nation
17 сен 2009 :
|
Фронтмен OPETH хочет записать сольный альбом
16 сен 2009 :
|
Фронтмен OPETH поделился мыслями о новом альбоме KATATONIA
17 авг 2009 :
|
OPETH оконфузились на фестивале
10 июн 2009 :
|
Фронтмен OPETH живёт «двойной жизнью»
28 май 2009 :
|
Бокс-сет OPETH выйдет в Европе
9 апр 2009 :
|
Первая серия альбомов OPETH в коробочной версии уже в продаже
23 мар 2009 :
|
Фронтмен OPETH поделился впечатлениями от норвежского тура
13 мар 2009 :
|
Тур OPETH спонсирует норвежское правительство
18 фев 2009 :
|
Фронтмен OPETH делится новостями из тура
29 янв 2009 :
|
OPETH впервые выступили в Индии
10 янв 2009 :
|
Фронтмен OPETH комментирует поражение на церемонии вручения шведской ГРЭММИ
23 дек 2008 :
|
Фронтмен OPETH рассказывает: "Это был наш самый успешный тур по Европе"
10 дек 2008 :
|
Новый цифровой ЕР от OPETH
10 дек 2008 :
|
OPETH возглавили список лучших альбомов 2008-го года...
3 дек 2008 :
|
Фронтмен OPETH рассказывает о последних новостях группы
26 ноя 2008 :
|
Специальное издание альбомов OPETH
17 ноя 2008 :
|
OPETH впервые выступят в России
14 ноя 2008 :
|
В сети опубликовано новое видео OPETH
23 окт 2008 :
|
OPETH завершили работу над новым клипом
22 окт 2008 :
|
Участники OPETH рассказали о своей музыкальной карьере
14 окт 2008 :
|
Подробности выхода DVD "The Roundhouse Tapes" от OPETH
12 сен 2008 :
|
Новости от фронтмена OPETH
12 авг 2008 :
|
Фронтмен и ударник OPETH выступили с BLOODBATH
23 июл 2008 :
|
Новости от OPETH
30 июн 2008 :
|
Лидер OPETH поправляется после ветрянки
27 июн 2008 :
|
OPETH вынуждены отменить участие в фестивалях
6 июн 2008 :
|
Гастрольные злоключения OPETH в Майами
12 май 2008 :
|
OPETH: бокс-сет "The Candlelight Years" выйдет в июне
24 апр 2008 :
|
OPETH: видео на новую композицию в сети
31 мар 2008 :
|
Обложка нового альбома OPETH
12 мар 2008 :
|
Фронтмен OPETH поделился впечатлениями о "Melloboat"
5 фев 2008 :
|
OPETH записали несколько каверов
4 фев 2008 :
|
Mikael Åkerfeldt комментирует возвращение в BLOODBATH
28 дек 2007 :
|
Фронтмен OPETH рассказал о предстоящем альбоме
13 дек 2007 :
|
Новый DVD OPETH выйдет в сентябре
14 ноя 2007 :
|
OPETH : закончена запись ударных для нового альбома
1 ноя 2007 :
|
OPETH приступают к записи нового альбома
9 окт 2007 :
|
Фронтмен OPETH делится своими впечатлениями
24 авг 2007 :
|
OPETH выпустят новый DVD в начале 2008-го года
22 авг 2007 :
|
OPETH: детали релиза "The Roundhouse Tapes"
18 авг 2007 :
|
OPETH: лейбл разыскивает фото, сделанные фэнами группы
4 июн 2007 :
|
Новый гитарист OPETH: "Я постараюсь стать достойной заменой PETER'у"
28 май 2007 :
|
OPETH сменили гитариста
16 апр 2007 :
|
Подробности о новом DVD OPETH
2 янв 2007 :
|
OPETH: Mikael Åkerfeldt погрузился в творчество
20 окт 2006 :
|
Концерт OPETH в Лондоне, возможно, послужит прообразом DVD
13 сен 2006 :
|
Подробности специального издания OPETH "Ghost Reveries"
15 июн 2006 :
|
OPETH перезапишут кавер "Soldier Of Fortune"
14 май 2006 :
|
Из OPETH ушел ударник
5 ноя 2005 :
|
Фронтмен OPETH делится опытом
3 сен 2005 :
|
Новое видео от OPETH
20 июл 2005 :
|
В сети появились новые сэмплы OPETH
25 июн 2005 :
|
OPETH: новый трек в сети
17 июн 2005 :
|
OPETH: обложка и трэклист нового альбома
24 май 2005 :
|
OPETH: новый альбом осенью
16 фев 2005 :
|
OPETH начнут запись нового альбома в марте
15 апр 2004 :
|
OPETH ищут таланты
13 окт 2003 :
|
OPETH работают над концертником
18 ноя 2002 :
|
Проклятие OPETH
1 окт 2002 :
|
Почти готов новый альбом OPETH
