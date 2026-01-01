3 апр 2026



Вокалист HELLOWEEN об искусственном интеллекте в музыке



MICHAEL KISKE в недавней беседе ответил на вопрос о том, что он думает об использовании искусственного интеллекта для создания музыки:



«Музыка, созданная с помощью ИИ, никогда не будет оригинальной, потому что она использует только уже имеющийся материал и генерирует что-то на его основе. Возможно, она станет очень совершенной, но в ней никогда не будет души. И я считаю, что это и есть главное испытание, через которое мы проходим, — великое божественное испытание. Что вам важнее: фальшивое совершенство или человеческая оригинальность, в которой есть душа и дух? Когда общаешься с людьми, сразу понимаешь, на чьей они стороне. Некоторые люди невежественны, им плевать, лишь бы песня была простой в исполнении. Даже если им нравится песня, а вы говорите, что группы, которая её написала, не существует, их это не волнует, а другие не хотят иметь с этим ничего общего.



Для меня музыка, как и искусство в целом, — это выражение человеческой сущности. Вы выражаете то, что имеет для вас эмоциональное значение, и в этом есть душа, а у компьютера её нет. Он может только имитировать её — он может всосать её в себя и имитировать...



Есть группы, которые нам нравятся, особенно если вы слушаете рок или что-то в этом роде. Вы знаете, какие группы вам нравятся, и знаете, что они настоящие и занимаются своим делом. И я думаю, что такое отношение к музыке никогда не изменится у определённого типа людей.



Для меня музыка, созданная с помощью ИИ, немного похожа на поп-музыку 1980-х, которая никогда не имела идеи и ничего не выражала. Это была просто попытка создать хит-сингл, чтобы заработать денег. Так что на мой взгляд это то же самое, только с большим совершенством, и люди будут разделяться на два лагеря. Я хочу сказать, что искусственный интеллект полезен в некоторых сферах. Например, он отлично подходит для создания научно-фантастических фильмов, где в любом случае создаётся вымышленный мир... Но везде, где искусственный интеллект заменяет ваше творческое начало, он становится дьяволом во плоти. Подумайте об этом: он оказывает влияние на общество».



Он предупредил о непредсказуемых последствиях использования искусственного интеллекта, которые могут негативно сказаться на обществе:



«Я знаю, насколько захватывающими могут быть технологии. Я сам в восторге от технологий. Когда у меня появилось первое приложение с искусственным интеллектом, я около трёх недель баловался с ним, и это было прикольно. А потом я совсем потерял интерес и больше к нему не возвращался. Я всё понимаю, но если люди в целом перестанут быть продуктивными и творческими, то чем больше они будут отдавать это на откуп машинам и компьютерам, тем больше они это потеряют. Они деградируют — и умственно, и духовно. Потому что продуктивность — это высвобождение энергии... Это затягивает. Это очень соблазнительно. Технологии — это здорово, но нужно держать всё под контролем. Важно не позволять им контролировать вас и вашу жизнь. Многим это не так просто заметить.



Я так рад, что вырос в то время, когда не было ни интернета, ни мобильных телефонов. Потому что я знаю, что меня бы это затянуло. То же самое с компьютерными играми. Когда я был маленьким, у нас были очень ранние игры Atari. Они были очень простыми. Они уже вызывали привыкание, но ничего не сравнится с тем, что есть сейчас. Так что я не завидую современным детям, потому что нужно обладать огромной силой воли, чтобы не увлечься и не навредить себе».







