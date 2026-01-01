Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
3 апр 2026 : 		 Вокалист HELLOWEEN об искусственном интеллекте в музыке

19 мар 2026 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Сейчас подходящее время продолжить истории Хранителей»

27 дек 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»

27 ноя 2025 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста

1 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

20 окт 2025 : 		 HELLOWEEN открыли тур

29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»
3 апр 2026

Вокалист HELLOWEEN об искусственном интеллекте в музыке



MICHAEL KISKE в недавней беседе ответил на вопрос о том, что он думает об использовании искусственного интеллекта для создания музыки:

«Музыка, созданная с помощью ИИ, никогда не будет оригинальной, потому что она использует только уже имеющийся материал и генерирует что-то на его основе. Возможно, она станет очень совершенной, но в ней никогда не будет души. И я считаю, что это и есть главное испытание, через которое мы проходим, — великое божественное испытание. Что вам важнее: фальшивое совершенство или человеческая оригинальность, в которой есть душа и дух? Когда общаешься с людьми, сразу понимаешь, на чьей они стороне. Некоторые люди невежественны, им плевать, лишь бы песня была простой в исполнении. Даже если им нравится песня, а вы говорите, что группы, которая её написала, не существует, их это не волнует, а другие не хотят иметь с этим ничего общего.

Для меня музыка, как и искусство в целом, — это выражение человеческой сущности. Вы выражаете то, что имеет для вас эмоциональное значение, и в этом есть душа, а у компьютера её нет. Он может только имитировать её — он может всосать её в себя и имитировать...

Есть группы, которые нам нравятся, особенно если вы слушаете рок или что-то в этом роде. Вы знаете, какие группы вам нравятся, и знаете, что они настоящие и занимаются своим делом. И я думаю, что такое отношение к музыке никогда не изменится у определённого типа людей.

Для меня музыка, созданная с помощью ИИ, немного похожа на поп-музыку 1980-х, которая никогда не имела идеи и ничего не выражала. Это была просто попытка создать хит-сингл, чтобы заработать денег. Так что на мой взгляд это то же самое, только с большим совершенством, и люди будут разделяться на два лагеря. Я хочу сказать, что искусственный интеллект полезен в некоторых сферах. Например, он отлично подходит для создания научно-фантастических фильмов, где в любом случае создаётся вымышленный мир... Но везде, где искусственный интеллект заменяет ваше творческое начало, он становится дьяволом во плоти. Подумайте об этом: он оказывает влияние на общество».

Он предупредил о непредсказуемых последствиях использования искусственного интеллекта, которые могут негативно сказаться на обществе:

«Я знаю, насколько захватывающими могут быть технологии. Я сам в восторге от технологий. Когда у меня появилось первое приложение с искусственным интеллектом, я около трёх недель баловался с ним, и это было прикольно. А потом я совсем потерял интерес и больше к нему не возвращался. Я всё понимаю, но если люди в целом перестанут быть продуктивными и творческими, то чем больше они будут отдавать это на откуп машинам и компьютерам, тем больше они это потеряют. Они деградируют — и умственно, и духовно. Потому что продуктивность — это высвобождение энергии... Это затягивает. Это очень соблазнительно. Технологии — это здорово, но нужно держать всё под контролем. Важно не позволять им контролировать вас и вашу жизнь. Многим это не так просто заметить.

Я так рад, что вырос в то время, когда не было ни интернета, ни мобильных телефонов. Потому что я знаю, что меня бы это затянуло. То же самое с компьютерными играми. Когда я был маленьким, у нас были очень ранние игры Atari. Они были очень простыми. Они уже вызывали привыкание, но ничего не сравнится с тем, что есть сейчас. Так что я не завидую современным детям, потому что нужно обладать огромной силой воли, чтобы не увлечься и не навредить себе».




