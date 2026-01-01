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Вокалист HELLOWEEN: «У нас есть уже 90% для нового альбома»



Michael Kiske в недавнем интервью поделился впечатлениями от работы над последним альбомом HELLOWEEN — "Giants & Monsters", который вышел в августе 2025 года на Reigning Phoenix Music (RPM). Отвечая на вопрос, было ли продолжение пластинки "Helloween" (2021) «приятным альбомом для написания и записи», Kiske сказал:



«[Это было] легко. Намного легче, чем в прошлый раз, и я объясню почему: мы уже несколько лет как снова вместе, и тех внутренних сомнений, которые были в самом начале, уже нет. Поэтому, думаю, новая пластинка получилась гораздо более органичной.



У нас было слишком много песен. Решить, что именно попадет на альбом, оказалось совсем непросто. И, как мне кажется, уже сейчас у нас готово примерно 90 процентов материала для следующей пластинки. Так что ждать долго не придется. Это только подтверждает, насколько группа творчески активна и насколько продуктивно мы работаем.



Я вообще из тех людей, которые, когда что-то заканчивают — даже свои сольные альбомы, что бы это ни было, — обычно больше это не слушают. Когда мы сводили альбом "Helloween", первую новую пластинку, и "Giants & Monsters", я слушал материал только во время сведения, чтобы проверить микс и так далее, хотя лично я, наверное, сделал бы что-то по-другому. Но после этого я уже к нему не возвращался.



И вот теперь, когда мы летали на фестивали, я в самолете послушал оба альбома снова — и получил совершенно свежее впечатление. И мне очень понравилось.



Думаю, это идеальный способ восприятия — когда ты не слушал альбом по сто раз. Когда возвращаешься к нему спустя время, это почти как если бы его слушал обычный фанат. И меня это реально зацепило. Альбом актуален. Это не просто копирование того, что мы уже делали в прошлом. У него есть новое настроение, интересная энергия и творческая искра. Мне нравятся оба альбома, но, пожалуй, второй все же немного более органичный. Думаю, он не такой перегруженный, как первая пластинка».







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