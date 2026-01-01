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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 28
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 28
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
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Helloween

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24 июн 2026 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN

8 апр 2026 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

3 апр 2026 : 		 Вокалист HELLOWEEN об искусственном интеллекте в музыке

19 мар 2026 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Сейчас подходящее время продолжить истории Хранителей»

27 дек 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»

27 ноя 2025 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста

1 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

20 окт 2025 : 		 HELLOWEEN открыли тур

29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN
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Drum-cam от HELLOWEEN



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Барабанщик HELLOWEEN Daniel "Dani" Löble опубликовал запись исполнения "We Burn" на фестивале Hellfest и подписал ее:

«Один из тех самых волшебных фестивальных моментов. Мы играем "We Burn" средь бела дня на Hellfest в окружении невероятной толпы из примерно 50 000-60 000 поклонников металла, а французское солнце придает этому исполнению еще больше накала. Спасибо всем, кто сделал это шоу таким особенным. До встречи на гастролях!»




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