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Drum-cam от HELLOWEEN



Барабанщик HELLOWEEN Daniel "Dani" Löble опубликовал запись исполнения "We Burn" на фестивале Hellfest и подписал ее:



«Один из тех самых волшебных фестивальных моментов. Мы играем "We Burn" средь бела дня на Hellfest в окружении невероятной толпы из примерно 50 000-60 000 поклонников металла, а французское солнце придает этому исполнению еще больше накала. Спасибо всем, кто сделал это шоу таким особенным. До встречи на гастролях!»







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