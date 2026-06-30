NERGAL, ERIK DANIELSSON, DAVID VINCENT выступили с бывшими из VENOM
Adam "Nergal" Darski (BEHEMOTH), David Vincent (MORBID ANGEL, TERRORIZER, AM I MORBID), Erik Danielsson (WATAIN), Lord Ahriman (DARK FUNERAL), Sakis Tolis (ROTTING CHRIST), Diva Satanica (BLOODHUNTER, ex-NERVOSA), Blake "Bulldözer" Arendell (a.k.a. Blake Arenvurst; INTERCEPTOR) и другие присоединились на сцене к Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray для празднования 45-летия альбома VENOM "Welcome To Hell" на концерте в Parksnäckan, Uppsala, Sweden.
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