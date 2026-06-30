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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Venom

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30 июн 2026 : 		 NERGAL, ERIK DANIELSSON, DAVID VINCENT выступили с бывшими из VENOM

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NERGAL, ERIK DANIELSSON, DAVID VINCENT выступили с бывшими из VENOM



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Adam "Nergal" Darski (BEHEMOTH), David Vincent (MORBID ANGEL, TERRORIZER, AM I MORBID), Erik Danielsson (WATAIN), Lord Ahriman (DARK FUNERAL), Sakis Tolis (ROTTING CHRIST), Diva Satanica (BLOODHUNTER, ex-NERVOSA), Blake "Bulldözer" Arendell (a.k.a. Blake Arenvurst; INTERCEPTOR) и другие присоединились на сцене к Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray для празднования 45-летия альбома VENOM "Welcome To Hell" на концерте в Parksnäckan, Uppsala, Sweden.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 июн 2026
gravitgroove
Было бы здорово, если бы Блейк Бульдозер вызвал на кулачный бой Дарского. Вдали от лесостепных угодий приятно понаблюдать за кем-то, кто ломает щепки.
30 июн 2026
v
vobk
gravitgroove, а кто этот господин Бульдозер? Посмотрел на МА - какой-то чел двадцати лет из не особо известной группы
просмотров: 436

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