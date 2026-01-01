21 июл 2026



JEFF 'MANTAS' DUNN: «Люди говорят, что мы — настоящий VENOM»



JEFF 'MANTAS' DUNN поговорил о недавних концертах, которые он отыграл вместе с другим сооснователем VENOM Antony "Abaddon" Bray, отмечая 45-летие классического дебютного альбома группы "Welcome To Hell" (1981). Когда интервьюер заметил, что столь теплый прием со стороны поклонников VENOM должен быть для него чем-то невероятным, Mantas ответил:



«Это реально потрясающе, потому что мы сами воспринимаем себя просто как двух парней, которые когда-то играли вместе в одной группе. Но для всех остальных это оказалось чем-то особенным. И теперь я понимаю, насколько людям важно видеть нас с Abaddon'ом снова вместе. И это ведь работает!



В конце концертов я говорил, что, оглядываясь назад и имея время все переосмыслить, понимаю: наш творческий союз никогда не должен был распасться. Полагаю, очень многое произошло из-за влияния людей со стороны, которые только подливали масла в огонь и провоцировали конфликты. Мы с Abaddon'ом уже поговорили и оба признали, что между нами все в прошлом. Это наше личное дело. Что касается музыки, должен признать — и он сам скажет то же самое, — я всегда был большим перфекционистом, чем он. Но не знаю почему, вместе у нас все просто работает».



Возвращаясь к реакции поклонников, Mantas добавил:



«Все вокруг это говорят. Не я. Так что, прежде чем на меня набросятся очередные диванные воины, сидящие в подвале у мамы с куском пиццы, заткнитесь. Это не мои слова. Но люди говорят: "Вот это настоящий VENOM". Это их мнение».



Mantas также вновь прокомментировал ситуацию, при которой сейчас существуют сразу три коллектива, использующие различные вариации названия VENOM. Помимо его нового проекта с Abaddon'ом, существует версия VENOM во главе с Conrad "Cronos" Lant'ом, в которой Cronos остается единственным участником классического состава, а также VENOM INC., которым руководит басист и вокалист Tony "Demolition Man" Dolan, выступавший в VENOM с 1989 по 1992 год и записавший альбомы "Prime Evil" (1989), "Temples Of Ice" (1991) и "The Waste Lands" (1992).



«Когда меня спрашивают: "Что ты думаешь о нынешней ситуации с VENOM?", я всегда отвечаю: "О какой ситуации? Никакой, черт возьми, ситуации нет". Есть группы, которые играют музыку VENOM. Есть две группы, исполняющие песни VENOM, и есть еще одна, которая говорит: "Мы не VENOM". Хорошо, вы не VENOM. Тогда просто перестаньте играть эту музыку. Все просто. Не стоит. А мы лишь выходим на сцену, чтобы отпраздновать то, что было.



Думаю, люди смогут сказать: "Вот это VENOM" только в одном случае — если мы втроем, участники классического состава, когда-нибудь снова окажемся вместе. Но этого, черт возьми, никогда не произойдет... Я просто не представляю, чтобы такое вообще могло случиться».



На вопрос о том, есть ли вероятность, что он и Abaddon все же запишут новый материал вместе с Blake'ом "Bulldözer" Arendell (также известным как Blake Arenvurst, INTERCEPTOR), который исполняет партии баса и вокала на их недавних концертах вместе с приглашенными музыкантами, Mantas ответил:



«Такая возможность есть. Когда мне впервые задали этот вопрос, я категорически ответил "нет". Сказал: "Нет. Кому это вообще нужно? Кому нужен еще один альбом VENOM?" Но потом люди начали говорить именно мне: "Да, но ведь именно ты написал ранний материал. Нам нужна эта оригинальность, эта подлинность. Ты и Abaddon вместе..." И я только отмахивался: "Да-да, конечно, как скажете".



Потом Blake рассказал, что его друзья тоже спрашивают: "Ну что, вы собираетесь записать с этими ребятами альбом? Что-нибудь в духе старого VENOM?" Мы обсудили это и решили: "Ладно, не будем торопиться. Что получится, то получится". Пока план такой — сделать одну песню, впервые исполнить ее вживую и посмотреть, что будет дальше. Blake уже начал присылать мне риффы», — со смехом добавил Mantas. «Черт возьми!»







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